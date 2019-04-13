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孫大千批王浩宇：拿李毅照片看圖說話 自抬身價

2019-04-13 19:34聯合報 記者程平╱即時報導

桃園市議員王浩宇在臉書公布前總統馬英九與主張武統的中國大陸旅美學者李毅合照，還貼文「只差一點點，我們就把台灣給賣了。」前立委孫大千在臉書貼文批評，現在是在玩「看圖說故事」的遊戲嗎？

孫大千指，上次王浩宇在網路上隨便搜了一張國台網的照片，就用來抹紅韓國瑜，結果不但與事實完全不符，甚至連王浩宇最愛的鄭文燦也被颱風尾掃中，這一盤曲棍球王為什麼還沒有吞下去呢？

孫大千說，這次王浩宇又在網路上找到了一張李毅和馬英九的合照，如獲至寶，興致勃勃地要用來設計馬英九，結果又完全不是這麼一回事。王浩宇要不要改學王世堅去跳海了呢？

孫大千也用王浩宇的方法，在網路上找到了李毅和「民進黨人士」會面的一篇對話，他請王浩宇要不要動用其強大的網路能力，去肉搜一下這位「民進黨人士」究竟是誰呢？用同樣的標準找出來是誰好好的修理一下。

孫大千表示，李毅只不過是來自於中國大陸的一位腦袋不清楚，主張武統的學者。李毅可笑的程度，和現在台灣有一群自稱為「台灣民政府」的人一模一樣。他認為王浩宇應該對台灣人民有信心，花這麼多時間抬高李毅的身價，說穿了，只不過是想要把李毅當成是「借刀殺人」的工具罷了。

孫大千在網路上找到了李毅和「民進黨人士」會面的一篇對話，他請王浩宇要不要動用其強...
孫大千在網路上找到了李毅和「民進黨人士」會面的一篇對話，他請王浩宇要不要動用其強大的網路能力，去肉搜一下這位「民進黨人士」究竟是誰呢？ 圖/取自網路
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王浩宇李毅孫大千

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