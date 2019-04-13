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蔡籲民進黨團結 賴清德：請蔡要求網軍停止對我攻擊

2019-04-13 19:34聯合報 記者鄭維真╱即時報導

蔡英文總統今天表示，民進黨黨內初選確實令她有點擔心，前一段時間，她想盡力維持民進黨的團結，「但還是有些無法做到」，呼籲要集結最大的合作，實現執政的價值保護台灣。對此，行政院前院長賴清德今晚受訪時回應，「我們都不能放棄，要打一場君子之爭」，期許蔡總統公開表達輸了就會支持贏的人，「也希望蔡總統要求網軍停止對我的攻擊」。

賴清德再次重申，初選本來就是一道民主的程序，民進黨需要一場初選，也需要典範級的君子之爭，可以避免過去初選帶來的副作用，希望在初選過程，不管蔡總統本人或他本人都可以講出自己的理念，帶領國人邁向何方，如果好好把握民主這道程序，可以帶給民進黨重新感動國人的機會，所以過程中要團結合作，這也是他要求為何要君子之爭，力行「五不」，希望蔡總統能看到這一點。

賴清德說，這過程參選人之間不要互相攻擊之外，也希望蔡總統要求網軍停止對他的攻擊，這些攻擊對未來團結沒有幫助，他認為，初選民主程序可以團結民進黨內，也可讓分散的力量重新凝聚，「所以君子之爭格外重要，網軍攻擊可以不必要」，他已經公開宣布輸的人會支持贏的人代表民進黨出征，他也希望總統能公開表達如果他贏得初選會支持他，只有更加展現民主精神，才有利未來團結合作。

行政院前院長賴清德（中）期許蔡總統公開表達輸了就會支持贏的人，也希望蔡總統要求網...
行政院前院長賴清德（中）期許蔡總統公開表達輸了就會支持贏的人，也希望蔡總統要求網軍停止對他的攻擊。記者鄭維真／攝影
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民進黨賴清德蔡英文總統大選

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