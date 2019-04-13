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受邀幫柯寫國政白皮書 劉俊秀：「我是綠的」已退出

2019-04-13 17:37聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

交通大學土木工程學系教授劉俊秀今天在臉書PO文指出，前幾天收到林嘉誠的電子郵件，邀請他加入撰寫國政白皮書的成員，沒想到竟是幫柯文哲，讓他嚇一跳，他的反柯立場明顯，趕快用電子郵件告訴林嘉誠他要退出這個國政小組，劉俊秀一再強調「我是綠的」，當時以為是要幫賴清德寫才答應，雙方都沒說清楚，誤會一場，林嘉誠已回覆表達歉意，並將他退出小組。

劉俊秀說，3、4天前林嘉誠發電子郵件邀他加入撰寫國政白皮書的成員，因林嘉誠是扁時代的政務官，可能是要幫忙賴清德或蔡英文總統寫，也就回信答應，但他心想，蔡總統有執政團隊可以寫國政白皮書，當時自己猜想應是要幫忙賴清德撰寫。

得知林嘉誠是幫忙柯文哲，讓他嚇一大跳，他向來反柯立場非常明顯，馬上寫電子郵件給林嘉誠表明退出國政小組的立場，劉俊秀說，林嘉誠也回信很有禮貌地表達歉意，當初沒說明清楚造成誤解，也已將他退出國政小組。

劉俊秀一再強調「我是綠的」，對於賴清德或蔡英文他的立場中立，誰能出線就支持誰，他與賴清德在1996年到2000年都當國大代表，共事4年經常一起談論時局，雖然後來較少連絡，但一直是好朋友，他也肯定賴清德是很正直的人。

劉俊秀說，蔡英文這一任總統的表現比陳水扁好太多，尤其外交方面表現不錯，但內政方面他有意見，例如年金改革不能讓勞工、農民的保障多一點，縮短與軍公教人員的差距，改革還不夠，又如提高菸捐增加許多基層勞工的負擔，他即接到不少抱怨。

他強調，賴清德或蔡英文無論那一位出線他都會支持，願意貢獻他在公共工程、國土規劃及環境保護的專業，他在臉書上PO文是有感而發，林嘉誠沒說清楚，他也沒問清楚，才會造成一場誤會。

交大土木系教授劉俊秀強調「我是綠的」，反柯立場明顯。 報系資料照片
交大土木系教授劉俊秀強調「我是綠的」，反柯立場明顯。 報系資料照片
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賴清德蔡英文柯文哲

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