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WTO判決打臉謝長廷？謝：泛政治化人士連標都沒看清

2019-04-13 16:57聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

對於遭打臉一說，謝長廷呼籲「多一點客觀依據，少一點主觀情緒」。 聯合報系資料照片
對於遭打臉一說，謝長廷呼籲「多一點客觀依據，少一點主觀情緒」。 聯合報系資料照片
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駐日代表謝長廷稍早在臉書貼文，談論日本為南韓限制福島等地水產進口狀告世界貿易組織卻敗訴一事，他說，少數泛政治化人士第一時間大喊「打臉謝長廷」、「謝長廷滾」，卻連標題都沒看清楚。希望各界多一點客觀依據，少一點主觀情緒，才是文明的指標。

謝長廷在臉書寫到，南韓禁止日本福島等8縣水產品進口，日本不服而向世界貿易組織（WTO）提訴，一審勝訴、二審敗訴。目前，日本在內的各國政府都在研析判決書內容，台灣也是一樣，希望分析結果，做為未來交涉參考。各界如有高見或建議，可以協助台灣解決問題，當然歡迎和感謝。

謝長廷說，但有少數泛政治化人士第一時間就大喊「打臉謝長廷」、「謝長廷滾」、「下台」，又是一陣喊打，但看其內容，發現他們連新聞標題都沒看清楚，更不用說判決內容的分析。例如：新聞標題明明記載南韓禁的是「水產品」（例如魚蝦貝類），我國禁的是食品（水產加上蔬果穀類再加上食用畜牧產品），範圍更廣；有政治評論把南韓所禁範圍説成「農產品，把我們的禁止範圍説成「水產品」，純屬誤導，無助於問題的釐清。

其次，這次判決並未認定日本的水產品有汚染，而是認定在一時沒有科學根據證明有汚染前，依WTO相關規定，可以允許當事國暫時停止進口，所以南韓並不違法云云，這些理由我們是否可以引用？時間多長？範圍多大？是值得深入研究所在。目前也沒有任何學者專家說南韓的情形和我們一樣。

而且，除法律外，在政治上，日本已經傳出將對南韓報復，揚言反對南韓加入CPTPP等，後續如何，也值得我們觀察參考。謝長廷呼籲，多一點客觀依據，少一點主觀情緒，也是走向文明的指標。

駐日代表謝長廷回應國內評論日本在WTO敗訴、有人說是「打臉謝長廷」，他希望大家討...
駐日代表謝長廷回應國內評論日本在WTO敗訴、有人說是「打臉謝長廷」，他希望大家討論可以少一點主觀情緒，才是文明的指標。圖片翻攝謝長廷臉書
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謝長廷南韓福島WTO

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