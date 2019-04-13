親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜赴美訪問
武統學者限離台
藍綠布局拚立委
政院修正公投法
台灣關係法40年
政治
軍事
綜合

羨慕！15家金控員工平均年薪116.5萬 最低也有82萬

被指不是合作研究員 王丹秀手冊酸：典型「中二病」

2019-04-13 16:41聯合報 記者黃國樑╱即時報導

民運人士王丹質疑高雄市長韓國瑜哈佛大學費正清研究中心的演講是唬爛，至今仍在餘波蕩漾，由於王丹當時自稱是「費正清中心的現任合作研究員」，和韓國瑜同行的立委陳宜民和高雄市議員黃紹庭昨12日表示，哈佛大學費正清中心說明王丹不是「合作研究員」，是「研究工作者（Research Associate）」，一年繳500美元給中心，可以使用哈佛大學圖書館作研究。

王丹今天在臉書上反駁說，高雄市這兩個民代無腦造謠，媒體也不善盡求證之責，一覽無遺。他說，為了善盡打擊「假新聞」之則，他就耐心開示一下：關於他是不是哈佛大學費正清中心的「合作研究員」，其實不需他自己多說什麼。他附加兩張照片說，這是中心的中文手冊，只要具有國小程度的識字能力，就可以看到：

他不在「訪問學者」那邊，他所在的位置，英文叫「associate in research 」，手冊上就翻譯為「合作研究員」（其實他也覺得這個翻譯怪怪的，但沒辦法，學校就是這樣翻譯的）。而且，2018-2019年度的合作研究員只有9人，就算有120人申請，最後批准的就是他們9個。最後，右上角那個就是他。

王丹說，至於藍營民代胡扯什麼是費正清中心宋怡明主任說他不是「合作研究員」，想也知道是他們自己歪曲聊天內容，否則，哪有主任連自己的機構的手冊都看錯的呢？誰能證明我們主任真的是那樣說的？你們自己的誠信足夠證明嗎？

他說，「一邊是藍營民代和挺韓學者的人品是否誠實，另一邊是哈佛大學費正清中心的正式手冊的白紙黑字，你會選擇相信哪一個？我猜，連你們自己都會選擇後者吧。」

王丹表示，這些人製造這個「假新聞」，還特別說明他不是哈佛的正式工作人員，無非就是說「你別覺得你多了不起」。這是典型的「中二病」的表現。因為，他從來沒有說過他多麼了不起，他也沒有說過他是哈佛正式職工啊，他就只是一個普通的哈佛畢業的博士和現任的中心合作研究員而已。

他表示，費正清中心有不同的學術社群的連結，訪問學者指的是那些住在學校的，合作研究員指的是那些不一定住在學校的。都沒有什麼了不起的，學者而已。民代更了不起。

他說，接下來，他來教教你們什麼是中二病：

所謂中二病有兩種。一種就是把別人都想成像自己一樣傻，然後笑別人傻笑到口水都流出來了。第二種就是編造一個別人沒有說過的話去攻擊，別人當然無法反駁啊。就好比說，我說你們是智障，你們恐怕也很難找到你們不是智障的證據吧？懂？

王丹臉書上秀出兩張照片，這一張是費正清研究中心的「訪問學者」名冊，王丹說他不在這...
王丹臉書上秀出兩張照片，這一張是費正清研究中心的「訪問學者」名冊，王丹說他不在這邊。圖／取自王丹臉書
分享
王丹臉書上秀出的另一幀手冊照片，是associate in research 的...
王丹臉書上秀出的另一幀手冊照片，是associate in research 的名冊，他就在右上角，而中文就翻譯為「合作研究員」。圖／取自王丹臉書
分享

哈佛大學王丹韓國瑜

相關新聞

受邀幫柯寫國政白皮書 劉俊秀：「我是綠的」已退出

2019-04-13 17:37

WTO判決打臉謝長廷？謝：泛政治化人士連標都沒看清

2019-04-13 16:57

影／護台抗中遇雨提早結束 908台灣國激動燒五星旗

2019-04-13 16:34

被惡意中傷 盧秀燕的維基百科列「半保護狀態」

2019-04-13 16:33

影／「獨」角戲！統促會取消遊行 獨派嗆「大家來尬一下」

2019-04-13 14:19

促轉會：儘速完成林宅血案等重大檔案解降密檢討

2019-04-13 13:24

立院下周烽火起 藍委呼應韓 搶排示範區條例

2019-04-13 13:23

影／被婦團要求母親節為周美青做飯 馬英九：她不一定想吃

2019-04-13 12:26

藍委遍開戰場衝衝衝 黨團開放舞台任顯身手

2019-04-13 12:18

兩監協議、自貿區、教師法 立院下周遍地烽火

2019-04-13 12:07

學者：王丹有本事就到「貴邦」去說吧

2019-04-13 11:46

盧秀燕維基百科被改「賣國賊」市府保留法律追訴權

2019-04-13 11:44

統促會臉書宣布遊行取消 台中市警局證實

2019-04-13 11:38

韓批綠怎護台？蘇貞昌酸：三國演義裡也有人要統一

2019-04-13 11:37

影／恆春洋蔥北上 蘇貞昌到場促銷

2019-04-13 11:23

遭批對中共威脅沉默 國民黨：蔡英文才是國家遭貶主因

2019-04-13 11:11

柯P開微博能撐多久？這些已消滅的藍綠政客微博帳號

2019-04-13 11:00

影／統獨大戰！「共匪來了」綠批統促會遊行 下午反制嗆聲

2019-04-13 10:54

影／馬英九出席母親節聯誼活動 與婦女同歡高歌

2019-04-13 10:37

統獨大戰！近20個公民團體台中火車站集合「護台抗中」

2019-04-13 10:25

李登輝祕錄／事前已得知 飛彈是空砲彈

2019-04-13 10:08

綠總統初選延長 孫大千：原來台灣價值都是小英價值

2019-04-13 09:59

影／「有病就是有病」扁嗆：拿出尿袋才算數嗎？

2019-04-13 09:47

婦聯會387億財產 下周恐充公

2019-04-13 00:23

宋楚瑜15日訪陸 「避免船迷航」引關注…

2019-04-13 00:20

林宅血案、陳文成命案… 總統指示檢視機密等級

2019-04-13 00:14

挺九二共識被批媚中 林姿妙：只為拚經濟

2019-04-12 23:05

台中統、獨遊行明對戰 中市警：不允許違法

2019-04-12 22:26

和平統一遊行明登場 獨派批：假和平真武統

2019-04-12 21:17

林宅等案永久保密？ 府：逐案重新檢視機密等級與期限

2019-04-12 19:37

外交部人事令發布 張淑玲正式接任駐橫濱分處處長

2019-04-12 19:32

和平統一遊行明登場 內政部：傷害主權行為將嚴格執法

2019-04-12 18:22

【重磅快評】侯友宜冒險拆違建vs.柯文哲瘋媽祖話大選

2019-04-12 17:42

「和平統一」遊行明台中登場 綠議員籲撤銷許可

2019-04-12 17:01

黨產會、內政部再出手！ 雷倩：死刑未審結就槍決

2019-04-12 16:14

影／真的假的？阿扁右手1秒抖6.6次 唱歌就不抖！

2019-04-12 16:11

藍委「拜會」NCC 綠委批：勿以言論自由之名包庇假訊息

2019-04-12 15:33

蔡總統臉書發文：捍衛主權是進行式 不必等到2020

2019-04-12 15:29

自認比蔡英文、韓國瑜優秀？柯文哲：總要對自己有自信

2019-04-12 15:18
看更多

熱門文章

「笑容像中午陽光」韓冰拍美照 韓國瑜神回答

2019-04-13 10:49

王丹是哈佛「合作研究員」？ 議員打臉：是研究工作者

2019-04-13 00:41

韓國瑜司機迷航錯過時間 波士頓僑胞早餐會缺主角

2019-04-13 00:05

「因為窩囊太久」李艷秋貼文海外瘋韓國瑜大勝馬英九

2019-04-13 10:20

影／洛城僑胞熱情接機韓國瑜 擠到「褲子快掉了」

2019-04-13 08:17

【即時短評】退黨只是第一槍 還不是最糟時候

2019-04-12 23:07

賴清德不會出線？ 周錫瑋：確定是蔡英文

2019-04-12 18:08

韓國瑜出訪跑透透 名嘴酸：他真的對高雄有愛嗎？

2019-04-13 12:50

韓國瑜喊「中華民國生死保衛戰」 徐世榮：真是練肖話

2019-04-13 07:55

外交部人事令發布 張淑玲正式接任駐橫濱分處處長

2019-04-12 19:32

【即時短評】海內外韓流匯流 韓國瑜應已做好選總統準備

2019-04-12 21:17

盧秀燕維基百科被改「賣國賊」市府保留法律追訴權

2019-04-13 11:44

拍照收6元？韓國瑜：老臉賣到海外 我不收任何費用

2019-04-13 10:52

民進黨內鬨嚴重 名嘴：蔡英文恐成「姚文智2.0」

2019-04-13 11:33

韓國瑜喊「明年1月11日台灣見」 李佳芬：是指投票給國民黨

2019-04-13 01:12

「韓流要來了！」 洛杉磯200多名韓粉接機

2019-04-13 06:27

影／王金平要選到底！馬英九表態願幫忙協調

2019-04-13 15:11

楊志良組玉山黨 推張善政選2020總統

2019-04-12 18:16

遭王浩宇爆會李毅 馬英九辦公室：抹紅伎倆令人不齒

2019-04-13 12:37

1500名傳播學系師生連署 支持NCC裁罰決議

2019-04-12 22:50

影／強制李毅出境 蔡英文：他威脅台灣安全

2019-04-13 12:51

徐世榮再批韓國瑜 「到底是代表國民黨還是共產黨？」

2019-04-13 13:57

蔡明憲揮手退黨 賴清德：同志不要退黨

2019-04-12 18:25

韓赴會花1.5h開車 蔡正元罵：這樣團隊怎選總統？

2019-04-13 15:46

蔡明憲退黨效應 小英幕僚：蔡總統之前最大的擔心

2019-04-13 00:18

統促會臉書宣布遊行取消 台中市警局證實

2019-04-13 11:38

韓國瑜訪洛杉磯 再累也要和昔日老鄰居碰面

2019-04-13 16:28

學者：王丹有本事就到「貴邦」去說吧

2019-04-13 11:46

影／「有病就是有病」扁嗆：拿出尿袋才算數嗎？

2019-04-13 09:47

拱韓國瑜選總統聲浪大 王金平：沒有任何人勸我退

2019-04-13 12:36

影／蔡英文：對初選有點擔心，初選應是合作非競爭

2019-04-13 11:00

柯P開微博能撐多久？這些已消滅的藍綠政客微博帳號

2019-04-13 11:00

台中統、獨遊行明對戰 中市警：不允許違法

2019-04-12 22:26

遭批對中共威脅沉默 國民黨：蔡英文才是國家遭貶主因

2019-04-13 11:11

民進黨裂解擴大 蔡明憲開退黨第一槍

2019-04-12 23:48

大老勸退？王金平：選舉公報會有我的名字

2019-04-13 00:28

怎樣才算「了不起的總統」 韓國瑜點出這八字…

2019-04-13 00:12

影／民進黨總統初選延後為「保蔡」？ 蘇貞昌駁斥

2019-04-12 19:14

蘇貞昌獨厚李俊俋？ 同黨參選人不滿

2019-04-12 23:33

被指不是合作研究員 王丹秀手冊酸：典型「中二病」

2019-04-13 16:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top