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被惡意中傷 盧秀燕的維基百科列「半保護狀態」

2019-04-13 16:33聯合報 記者喻文玟╱即時報導

兩岸議題敏感，統、獨兩派民間團體昨天在台中隔空交戰，台中市長盧秀燕的維基百科昨天...
兩岸議題敏感，統、獨兩派民間團體昨天在台中隔空交戰，台中市長盧秀燕的維基百科昨天一早被發現，大頭照被惡意加上「賣國賊」三個字，市府保留法律追訴權。 圖／取自維基百科
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台中街頭今天差點上演統、獨遊行大戰，統派後來取消集會。不過這場統獨戰火，悄悄從街頭變成「鍵盤戰」。台中市盧秀燕維基百科的大頭照一早被加上「賣國賊」三個字，市府表示尊重言論自由，但對惡意中傷保留法律追訴權，並已找人修改維基百科，傍晚維基百科把她的頁面列為「半保護狀態」。

記者一早接獲讀者投訴指盧秀燕的維基百科個人資料，被加上「賣國賊」3個字，仔細看了頁面最後修改時間是4月12日晚間22點46分。

針對部分網友刻意竄改維基百科，且涉及人身攻擊，台中市政府表示，雖尊重言論自由，但不願看到惡意攻擊，這已是公然侮辱，相信社會大眾會理性判斷，對維基被竄改、惡意中傷，保留法律追訴權。

新聞局長吳皇昇表示，民主社會包容不同理念與聲音，今日事件指出了台灣政治現狀，藍綠對抗分明，社會氛圍被刻意製造對立，忘卻民主多元價值的真諦。

台中市新聞局今天中午前已修改盧的維基百科，記者傍晚再察看頁面，發現官網特別指出，「這個頁面受到破壞，本條目已獲半保護直至2019年4月20日05時49分。」

維基百科的「半保護狀態」是指，這段期間阻止所有匿名使用者以及非自動確認使用者編輯頁面，只有有確實證據證明的嚴重破壞，才可啟用半保護政策。

盧除了被加上「賣國賊」3字，她爭議事件目錄也被加了一項核准2019年4月13日和平統一發展論壇的集會。新聞局表示，盧秀燕從未參與過相關活動，市警局核准統派本來要辦的遊行，只是依法保障人民集會權益；獨派相關公民團體後來提出要集會，也有核准。

台中市長盧秀燕的維基百科的大頭照一早被加上「賣國賊」3個字。市府留法律追訴權，並...
台中市長盧秀燕的維基百科的大頭照一早被加上「賣國賊」3個字。市府留法律追訴權，並找人修改維基百科，網頁也把她的頁面列為「半保護狀態」。圖／取自網路
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針對部分網友刻意竄改盧秀燕維基百科，且涉及人身攻擊，台中市政府表示，雖尊重言論自...
針對部分網友刻意竄改盧秀燕維基百科，且涉及人身攻擊，台中市政府表示，雖尊重言論自由，但不願看到惡意攻擊，這已是公然侮辱 報系資料照／記者洪敬浤攝影
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維基百科盧秀燕台中市

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