影／被婦團要求母親節為周美青做飯 馬英九：她不一定想吃

2019-04-13 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨立委賴士葆與文山區婦女會上午提前舉辦「文山區母親節聯誼活動」，包含前總統馬英九、台北市前市長郝龍斌都出席致意。馬致詞時回憶，母親秦厚修五年前的此時離開，還當場高歌母親節限定改編版的生日快樂歌，提醒與會民眾，要即時行孝。

馬英九與郝龍斌還現場與賴士葆等與會者高歌「你是我的兄弟」、「愛拚才會贏」兩首歌，由於賴士葆立委初選民調將展開，馬、郝為賴打氣之意溢於言表。

因今天與會民眾多為文山區婦女會成員，馬英九致詞時也提到，今年是他們家搬到文山區50周年，住了50年都變成原住民，與大家博感情。只不過要介紹婦女會時，一度以為該會已成立31周年，卻遭否認，尷尬自嘲「又改了」。

呼籲與會人員行孝、行善不能等的同時，馬英九也一時將古訓「樹欲靜而風不止、子欲養而親不待」，口誤為「風欲靜而樹不止，子欲養而親不在」。

活動最後，主持人還送馬英九與郝龍斌葵花油，要馬、郝母親節當天「幫太太做一碗飯」，還開左手拉傷、脫臼而已三角巾固定的郝玩笑，稱郝就是因「天天幫太太做飯，手都已經脫臼」，讓馬尷尬的說，「這麼講他們就不敢做飯了」。