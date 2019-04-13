藍委遍開戰場衝衝衝 黨團開放舞台任顯身手

2019-04-13 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



從NCC、中選會、自由經濟示範區，到農委會聘請網路小編，看似國民黨立委遍開戰場，實際上，不具名國民黨立委觀察指出，黨團內部對於要主攻什麼議題、達到什麼效果，並沒有策略，只是不少立委要拚黨內初選，形同黨團開放舞台，讓立委各顯身手，類似情形在下半年應會更加明顯。

國民黨立法院黨團幾乎天天都會舉行記者會，除了回應時事，NCC、自由經濟示範區等議題，多由具深藍色彩和財金背景的費鴻泰、賴士葆和曾銘宗主導；總召江啟臣主攻中選會主委人事案和酒駕法案；國民黨立委陳宜民緊咬農委會聘請網路小編，逼得經濟委員會召開秘密會議審查相關標案，卻仍拿不到完整資料，讓會議淪為吵架大賽。

國民黨立委林為洲下周要在內政委員會安排審查「兩岸協議監督條例」，就是為了要與行政院提出的「兩岸人民關係條例」修正草案相抗衡。但政院版付委時，國民黨絲毫沒有阻擋的議事動作，而是忙著要求退回中選會主委被提名人李進勇的人事案，讓黨團成員大為不解。

不具名國民黨立委透露，雖然每周一有黨團幹部會議，但都只是在告知黨團幹部本周各委員會的開會情形，未定調對特定法案的戰略。舉例來說，三月初，同婚專法草案將要送入立法院當天，南部和中部資深立委在會議中慷慨陳述、反對到底，絲毫不察黨內其他青壯派立委的無奈表情，仍無法對如何處理草案作出共識。