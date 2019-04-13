兩監協議、自貿區、教師法 立院下周遍地烽火

2019-04-13 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



藍綠總統和立委提名，進入緊鑼密鼓階段，趁著擔任立法院委員會召委的機會，決定搶排法案，包括審查兩岸協議監督條例、自由貿易經濟特區條例和勞退條例等修正草案，形成遍地峰火、主導整個戰場，以進一步拉抬國民黨聲勢。

其中，又以自由貿易經濟特區條例最受關注，這是國民黨立委與高雄市長韓國瑜等藍營縣市首長，彼此相互呼應的政策。過去一段時間，朝野立委都是各自舉行記者會表達立場，國民黨籍召委孔文吉首度排審此案，雖然民進黨在經濟委員會占多數，全案要通過初審並不容易，卻可以對照民進黨的態度，並凸顯國民黨拚經濟的主軸。

內政委員會方面，國民黨立委林為洲排審「兩岸協議監督條例」草案，目的是要對照已付委審查的行政院版「兩岸人民關係條例」部分條文修正草案。林為洲說，民進黨立委張宏陸接下來安排內政委員會議程時，一定會排審兩岸人民關係條例，並讓此案完成初審，但國民黨主張兩岸協議法制化，絕非民進黨這種限制兩岸交流對談的方式。

林為洲諷刺說，民進黨想要透過兩岸人民關係條例再出招，挑釁中國大陸，最好是國台辦強烈反擊，辣台妹蔡英文總統才有登場表演的機會。

此外，一些民進黨立委所提的兩岸監督條例，有些帶有兩國論的意含，國民黨立委也想藉法案審查機會，讓外界了解藍綠對兩岸關係的主張。

衛環委員會召委、國民黨立委徐志榮排審勞退條例，除政院版外，還一併納入14位立委提案，議程一公布，勞動部就急忙穿梭部分提案立委辦公室，委婉說明提案主張「礙難從命」，助理透露，勞退條例雖不如勞保條例敏感，但牽涉到體制結構，各方壓力都不小。