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日職LIVE／再戰羅德王柏融不動五棒 暫卸守備任務

兩監協議、自貿區、教師法 立院下周遍地烽火

2019-04-13 12:07聯合報 記者張文馨╱即時報導

藍綠總統和立委提名，進入緊鑼密鼓階段，趁著擔任立法院委員會召委的機會，決定搶排法案，包括審查兩岸協議監督條例自由貿易經濟特區條例和勞退條例等修正草案，形成遍地峰火、主導整個戰場，以進一步拉抬國民黨聲勢。

其中，又以自由貿易經濟特區條例最受關注，這是國民黨立委與高雄市長韓國瑜等藍營縣市首長，彼此相互呼應的政策。過去一段時間，朝野立委都是各自舉行記者會表達立場，國民黨籍召委孔文吉首度排審此案，雖然民進黨在經濟委員會占多數，全案要通過初審並不容易，卻可以對照民進黨的態度，並凸顯國民黨拚經濟的主軸。

內政委員會方面，國民黨立委林為洲排審「兩岸協議監督條例」草案，目的是要對照已付委審查的行政院版「兩岸人民關係條例」部分條文修正草案。林為洲說，民進黨立委張宏陸接下來安排內政委員會議程時，一定會排審兩岸人民關係條例，並讓此案完成初審，但國民黨主張兩岸協議法制化，絕非民進黨這種限制兩岸交流對談的方式。

林為洲諷刺說，民進黨想要透過兩岸人民關係條例再出招，挑釁中國大陸，最好是國台辦強烈反擊，辣台妹蔡英文總統才有登場表演的機會。

此外，一些民進黨立委所提的兩岸監督條例，有些帶有兩國論的意含，國民黨立委也想藉法案審查機會，讓外界了解藍綠對兩岸關係的主張。

衛環委員會召委、國民黨立委徐志榮排審勞退條例，除政院版外，還一併納入14位立委提案，議程一公布，勞動部就急忙穿梭部分提案立委辦公室，委婉說明提案主張「礙難從命」，助理透露，勞退條例雖不如勞保條例敏感，但牽涉到體制結構，各方壓力都不小。

綠營方面，由行政院提出的教師法修正草案，規畫汰除不適任教師的教評會上，降低教師代表比例，引發教師團體激烈反彈。教育委員會召委、民進黨立委蔡培慧排案審查後，傳出民進黨團打算速戰速決，造成不同的教師工會組織，可能團結一致，預計周一到立院抗議，私校工會、私教工會都會相互聲援，屆時，將呈現場內審查、場外抗議的局面。

2020立委選戰開跑，部分藍委趁著擔任立法院委員會召委的機會搶排法案，包括審查兩...
2020立委選戰開跑，部分藍委趁著擔任立法院委員會召委的機會搶排法案，包括審查兩岸協議監督條例、自由貿易經濟特區條例和勞退條例等修正草案，形成遍地峰火、主導整個戰場，綠營勢必嚴陣以待。 本被資料照
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兩岸協議監督條例自由貿易兩國論

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