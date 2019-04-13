學者：王丹有本事就到「貴邦」去說吧

2019-04-13 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



大陸民運人士王丹近日質疑高雄市長韓國瑜在美國哈佛大學費正清研究中心的演講，完全是唬爛，只不過是一場閉門座談；台師大國文學系教授林保淳臉書評論說，王丹似乎渾然忘卻了，他也是身在彼邦託庇的人，而非「己邦」，怎就擺出一副彼邦「代言人」的姿態，對台灣下指導棋，規範韓國瑜的行止，連名詞的運用，都非由他核准不可？ 王丹，王丹，有本事，就將這些無謂的言論，到「貴邦」去說吧！

大陸民運人士王丹近日質疑高雄市長韓國瑜在美國哈佛大學費正清研究中心的演講，完全是唬爛，只不過是一場閉門座談； 台師大國文學系教授林保淳臉書評論說，王丹，王丹，有本事，就將這些無謂的言論，到「貴邦」去說吧！圖／取自林保淳臉書 分享 facebook 林保淳說，「韓國瑜去見美國人做什麼？」說實話，王丹這個提問真的不好回答。從李登輝開始，台灣的政治人物，無不競相爭赴美國，以述職、朝聖式的心態奔赴彼邦，即便不是專程前往，在出訪其他友邦時，也要以各種迂曲迴折的手段，求能在彼邦土地上沾上一個邊以為榮耀，甚且比過境城市、比接待規格、比會見對象，一旦得獲彼邦「破格」接待，甚至不過是在某個景點拍攝了一張照片，立即沾沾自喜地回台灣驕其鄉人，有如孟子所說的乞食於墦間的「良人」。

但實際上所得如何？往往亦不過是蒙獲某種不著邊際、空泛無實的口頭承諾，而最終是付出龐大，且完全是被予取予求的軍事武器、農工產品採購的開銷。台灣儼如彼邦藩屬，凡事都得獲得彼邦的認可，才有資格、臉面，立足於國際社會。

可向來中國的皇朝，在對待畢恭畢敬、年年述職、朝拜的藩屬國時，都是以加倍、五倍的代價，回饋給各藩屬國。從前台灣不幸淪為孫中山所說的「次殖民地」，好容易恢復正身，得以自主了，可目前還是有如「次藩屬國」一般，仰承彼邦一顰一笑，受其頤指氣使，真的是所為何來？

王丹這個提問，其實不該只是問韓國瑜，而該去問所有當初曾經趨赴，或是躍躍欲試、蒙盼召見的所有台灣政治人物。視彼邦為主子，仰承彼邦鼻息，甘作彼方棋子，這是台灣的恥辱，也是台灣的悲哀。但是，台灣儘管擺脫不了這一宿命，卻也還有一個韓國瑜，至少到目前為止，還沒有看到他是為了某種特殊的政治目的造訪彼邦的。

身為高雄市長，韓國瑜為打開台灣市場通路，赴彼邦招商引資，且刻意避開政治意味濃厚的城市，以廣交朋友的方式，讓高雄此一原不為人所熟知的城市，打開知名度，這有什麼不好？

也許王丹才是最可悲的。六四之後，王丹以政治受難者的身份，託庇於彼邦，居其地，食其祿，儼然就以上國之姿，對台灣指指點點。不過是一個「演講」或是「座談」，就勞得他的大駕，說三道四。怎麼了？難道韓國瑜是「公開演講」，就是如其他政治人物般，取得了彼邦的認證；而「閉門座談」，就是尚欠臨門一腳？