盧秀燕維基百科被改「賣國賊」市府保留法律追訴權

2019-04-13 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



統、獨兩派民間團體今天同時在台中集會遊行，經台中市警察局依集會遊行法相關法令受理審查同意辦理。最近兩岸議題敏感，台中市長盧秀燕的維基百科一早被發現，大頭照被加上「賣國賊」三個字。

統、獨兩派民間團體今天同時在台中集會遊行，最近兩岸議題敏感，台中市長盧秀燕的維基百科一早被發現，大頭照被加上「賣國賊」三個字，保留法律追訴權。圖／取自維基百科 分享 facebook 針對部分網友刻意竄改維基百科，且涉及人身攻擊，台中市政府表示，雖尊重言論自由，但不願看到片面的惡意充斥整個氛圍並公然侮辱，相信社會大眾會理性判斷，對於維基百科被竄改，惡意中傷，保留法律追訴權。

記者看維基百科盧秀燕頁面最後修改時間，是4月12日晚間22點46分。

針對中國和平統一促進會舉辦的親中促統大遊行，台中市議會民進黨團今天上午也召開記者會，表示「不容中國統戰侵門踏戶」，呼籲市民朋友挺身抵制，守護台灣的自由民主，捍衛台中人的尊嚴，同時要求盧秀燕市長表態是否支持一國兩制？

台中市新聞局長吳皇昇表示，民主社會包容不同理念與聲音，但不允許違法情事發生，民進黨團議員刻意進行政治操作和解讀，對此市府表達遺憾，這也指出了台灣政治現狀，藍綠對抗分明，社會氛圍被刻意製造對立，忘卻民主多元價值的真諦，令人唏噓，民主社會包容不同理念與聲音，但不允許違法情事發生。

今天中午有20多個台中公民團體發起「413護台抗中，反制統促台灣人站出來！」集會反制統促會的集會，預計12點在台中火車站廣場集合，好民文化行動協會理事長楊宗澧表示，主訴求是「抗中護台」。