遭批對中共威脅沉默 國民黨：蔡英文才是國家遭貶主因

2019-04-13 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



蔡英文總統昨在臉書批評，在台灣面對武統、一國兩制威脅時，在野黨選擇沈默，甚至攻擊自己政府，讓她感到遺憾。國民黨今天上午發新聞稿回擊，蔡政府用飄移式、選擇式、嗆聲式等偏差態度處理主權與對外關係，才是造成我國尊嚴一再遭貶抑主因。

國民黨副發言人黃心華表示，中共對我方打壓一直都在，兩岸角力不斷，但國民黨執政時能以均衡務實政策與對岸維持互惠互動，維護中華民國主權又能創造和平繁榮局面；現在蔡政府除抹紅別人拿不出其他辦法，誰能讓民眾過更有尊嚴生活已不言而喻。

黃心華質疑，蔡總統過去曾用「流亡政府」、「這個國家」來稱呼中華民國，民進黨活動場合甚至連面國旗都看不到，只有選舉將至才會把「中華民國元素」拿來當成騙票工具，對主權立場「飄移」。

黃心華也點名，民進黨過去辱罵馬政府時期，讓台籍詐欺嫌犯遭遣送大陸，但執政後有更多台籍詐欺嫌犯持續被遣送大陸，全黨卻視而不見、全面噤聲；面對太平島、沖之鳥礁爭議，民進黨回應也是「喪權辱國」，主權立場「選擇式」解讀。