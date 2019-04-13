影／統獨大戰！「共匪來了」綠批統促會遊行 下午反制嗆聲

2019-04-13 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中街頭今上演統、獨言論大戰！中國和平統一促進會今下午辦遊行，主題為宣揚92共識、和平統一，台中在地社團發起「抗中護台」大集合，兵分二路在台中車站、台中市府廣場集結，將與統促遊行兩度交鋒，沿街嗆聲反制。

台中市議會民進黨團今上午召開記者會，高呼「共匪來了」，嚴正抗議對岸侵門踏戶，要求台中市長盧秀燕說明對「一國兩制」的態度，不允許主權受到侵害。台中市長盧秀燕在臉書表示，市府對集會遊行不會刻意放水或阻撓，也不會預審其內容，唯一審核標準就是集會遊行法，主辦單位應維護秩序安全，遊行内容不得牴觸我國法律，否則會依法執行。

統促會今下午登場的車隊遊行，掀起在地社團反制。多個公民團體發起「413護台抗中」大集合，今中午在台中車站集合，預計下午2點半與統促遊行車隊交鋒；「908台灣國」今也成功申請集會遊行，中午起在台中市府廣場集結，要對沿著台灣大道車隊遊行的統促會，發出反制與抗議的聲音。

時代力量、基進黨台中市黨部、多名民進黨議員都會參加反制統促會遊行的活動；主辦單位表示，統促會遊行就是鼓動一國兩制，號召上街頭捍衛民主，「台中不能只有一種聲音」。

中區歐巴桑聯盟發聲明表示，統促會舉有中共半官方色彩，原訂邀請主張武統的中國學者李毅演講，不該讓「武統」披著和平的外衣上街，集會遊行自由也不該幫武力統一引路。

民進黨團總召李天生說，中國統戰無所不在，趁還能反制、發聲的時刻，發出最嚴正的抗議，「共匪」堂皇登陸，從台中港深入到台中車站，難道台灣大道是為共產黨開設嗎？民進黨團發表嚴正抗議，盧秀燕市長是否要為匪宣傳？盧秀燕是否支持一國兩制？應該說清楚。

黨團副總召邱素貞說，台灣中國一邊一國，沒有92共識，台灣是主權獨立國家，不該侵門踏戶傷害主權，中國統戰無所不在，國安單位也要嚴密審查。黨團幹事長周永鴻說，統促遊行從台中港出發，沿著台灣大道到台中車站，從港口直驅內陸，這是殖民與入侵。