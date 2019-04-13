影／馬英九出席母親節聯誼活動 與婦女同歡高歌

相關新聞
盧秀燕維基百科被改「賣國賊」市府保留法律追訴權2019-04-13 11:44
學者：王丹有本事就到「貴邦」去說吧2019-04-13 11:46
統促會臉書宣布遊行取消2019-04-13 11:38
韓批綠怎護台？蘇貞昌酸：三國演義裡也有人要統一2019-04-13 11:37
影／恆春洋蔥北上 蘇貞昌到場促銷2019-04-13 11:23
遭批對中共威脅沉默 國民黨：蔡英文才是國家遭貶主因2019-04-13 11:11
柯P開微博能撐多久？這些已消滅的藍綠政客微博帳號2019-04-13 11:00
影／統獨大戰！「共匪來了」綠批統促會遊行 下午反制嗆聲2019-04-13 10:54
統獨大戰！近20個公民團體台中火車站集合「護台抗中」2019-04-13 10:25
李登輝祕錄／事前已得知 飛彈是空砲彈2019-04-13 10:08
綠總統初選延長 孫大千：原來台灣價值都是小英價值2019-04-13 09:59
影／「有病就是有病」扁嗆：拿出尿袋才算數嗎？2019-04-13 09:47
婦聯會387億財產 下周恐充公2019-04-13 00:23
宋楚瑜15日訪陸 「避免船迷航」引關注…2019-04-13 00:20
林宅血案、陳文成命案… 總統指示檢視機密等級2019-04-13 00:14
挺九二共識被批媚中 林姿妙：只為拚經濟2019-04-12 23:05
台中統、獨遊行明對戰 中市警：不允許違法2019-04-12 22:26
和平統一遊行明登場 獨派批：假和平真武統2019-04-12 21:17
林宅等案永久保密？ 府：逐案重新檢視機密等級與期限2019-04-12 19:37
外交部人事令發布 張淑玲正式接任駐橫濱分處處長2019-04-12 19:32
和平統一遊行明登場 內政部：傷害主權行為將嚴格執法2019-04-12 18:22
【重磅快評】侯友宜冒險拆違建vs.柯文哲瘋媽祖話大選2019-04-12 17:42
「和平統一」遊行明台中登場 綠議員籲撤銷許可2019-04-12 17:01
黨產會、內政部再出手！ 雷倩：死刑未審結就槍決2019-04-12 16:14
影／真的假的？阿扁右手1秒抖6.6次 唱歌就不抖！2019-04-12 16:11
藍委「拜會」NCC 綠委批：勿以言論自由之名包庇假訊息2019-04-12 15:33
蔡總統臉書發文：捍衛主權是進行式 不必等到20202019-04-12 15:29
自認比蔡英文、韓國瑜優秀？柯文哲：總要對自己有自信2019-04-12 15:18
413護台抗中反制統促遊行 市警局：未接獲申請2019-04-12 14:59
遭評危險親中候選人 柯文哲：親美友中只是求最佳生存位置2019-04-12 14:57
冷眼集／日施壓開放 政府敢硬起來嗎2019-04-12 14:33
觀察站／南韓的勝利 不代表台灣能贏2019-04-12 14:32
岸信夫：台日無邦交 安保合作難2019-04-12 14:23
交鋒！ 統促會台中遊行 公民團體「413護台抗中」反制2019-04-12 14:14
WTO裁定南韓反核食勝訴 郝龍斌：蔡政府做了什麼？2019-04-12 13:03
立院三讀 再生能源2025年達2700萬瓩2019-04-12 12:49
接見美國經貿官員 蔡總統盼洽簽雙邊貿易協定2019-04-12 12:21
扁將出席募款餐會 大陳島協會：讓扁坐輪椅來躺病床出2019-04-12 11:58
曾被控偽造文書 藍委：李進勇掌中選會有選舉危機2019-04-12 11:56
熱門文章
韓國瑜體力不支僑宴提早離席 女教授給他的演講打90分2019-04-12 14:30
震盪！ 南市議員退出民進黨團運作 「初選延後如同換柱」2019-04-12 12:22
自嘲「土包子進哈佛」 韓國瑜演講中英文對照全文2019-04-12 11:57
蔡總統600多萬票已分散 賴清德向韓國瑜喊話來辯駁理念2019-04-12 16:26
韓國瑜司機迷航錯過時間 波士頓僑胞早餐會缺主角2019-04-13 00:05
王丹是哈佛「合作研究員」？ 議員打臉：是研究工作者2019-04-13 00:41
【即時短評】退黨只是第一槍 還不是最糟時候2019-04-12 23:07
賴清德不會出線？ 周錫瑋：確定是蔡英文2019-04-12 18:08
說韓唬爛讓熊海靈「看不起」他 王丹反嗆「這位奶奶」2019-04-12 16:15
影／洛城僑胞熱情接機韓國瑜 擠到「褲子快掉了」2019-04-13 08:17
選舉無效之訴5月10日宣判 王鴻薇：柯P可能宣布選總統2019-04-12 14:40
外交部人事令發布 張淑玲正式接任駐橫濱分處處長2019-04-12 19:32
【即時短評】海內外韓流匯流 韓國瑜應已做好選總統準備2019-04-12 21:17
韓國瑜喊「中華民國生死保衛戰」 徐世榮：真是練肖話2019-04-13 07:55
要洗衣服了嗎？ 韓國瑜和僑胞相約 明年1月11日台灣見2019-04-12 13:15
「因為窩囊太久」李艷秋貼文海外瘋韓國瑜大勝馬英九2019-04-13 10:20
【重磅快評】侯友宜冒險拆違建vs.柯文哲瘋媽祖話大選2019-04-12 17:42
「韓流要來了！」 洛杉磯200多名韓粉接機2019-04-13 06:27
楊志良組玉山黨 推張善政選2020總統2019-04-12 18:16
韓國瑜喊「明年1月11日台灣見」 李佳芬：是指投票給國民黨2019-04-13 01:12
1500名傳播學系師生連署 支持NCC裁罰決議2019-04-12 22:50
蔡明憲揮手退黨 賴清德：同志不要退黨2019-04-12 18:25
影／韓脫口選總統？藍委盼徵召 王金平：公報會有我名字2019-04-12 16:23
蔡明憲退黨效應 小英幕僚：蔡總統之前最大的擔心2019-04-13 00:18
初選延後蔡明憲退黨 賴清德：不捨，民進黨員別再退黨2019-04-12 16:30
扁將出席募款餐會 大陳島協會：讓扁坐輪椅來躺病床出2019-04-12 11:58
「想選總統先來溝通」盧秀燕成立藍7縣市平台2019-04-12 14:44
影／真的假的？阿扁右手1秒抖6.6次 唱歌就不抖！2019-04-12 16:11
「笑容像中午陽光」韓冰拍美照 韓國瑜神回答2019-04-13 10:49
誰強制李毅離境？ 陳明通：總統和院長指示2019-04-12 15:44
哈佛演講 提問犀利 韓：好幾題超越市長層次2019-04-12 13:21
國民黨誰選總統？盧秀燕：韓國瑜回國就明朗2019-04-12 16:21
遭評危險親中候選人 柯文哲：親美友中只是求最佳生存位置2019-04-12 14:57
拍照收6元？韓國瑜：老臉賣到海外 我不收任何費用2019-04-13 10:52
蔡政府不支持東奧正名 友人：蔡明憲對蔡英文失望2019-04-12 12:03
韓國瑜：明年選出來的總統必須做到8個字2019-04-12 13:32
國軍心戰片愛國敢戰六聲道發音 排灣族飛官受矚2019-04-12 12:20
交鋒！ 統促會台中遊行 公民團體「413護台抗中」反制2019-04-12 14:14
武統學者李毅遊玉山未登頂 只在非管制林道健行2019-04-12 17:42
民進黨裂解擴大 蔡明憲開退黨第一槍2019-04-12 23:48
留言