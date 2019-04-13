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影／馬英九出席母親節聯誼活動 與婦女同歡高歌

2019-04-13 10:37聯合報系攝影中心 記者鄭清元╱即時報導

前總統馬英九今天跟國民黨副主席郝龍斌、立委賴士葆等人一同出席台北市文山區母親節聯誼活動，馬英九上台和眾人演唱「你是我的兄弟」，與在場民眾提前慶祝母親節。

前總統馬英九（左）、國民黨副主席郝龍斌（右）上台唱歌。記者鄭清元／攝影
前總統馬英九（左）、國民黨副主席郝龍斌（右）上台唱歌。記者鄭清元／攝影
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國民黨副主席郝龍斌帶傷登場一度引起眾人注目。記者鄭清元／攝影
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母親節馬英九郝龍斌賴士葆

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