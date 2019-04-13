統獨大戰！近20個公民團體台中火車站集合「護台抗中」

2019-04-13 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



「不能只有中國和平統一促進會的聲音！」台中市20多個公民團體發起「413護台抗中，反制統促台灣人站出來！」集會反制統促會的集會，預計今天中午12點在台中火車站廣場集合，好民文化行動協會理事長楊宗澧表示，主訴求是「抗中護台」，不會主動挑起衝突，統促朋友可以有他們的主張，我們也有自己主張。

這場「護台抗中」的集會參與團體包括台中市好民文化行動、公投護台灣聯盟、全面罷免、基進黨台中黨部、時代力量台中黨部及民進黨市議員黃守達、江肇國、林祈鋒等，雙方人馬下午2點可能在火車站「交鋒」。

發起團體之一、好民文化行動協會理事長楊宗澧說，4月13日台中市區竟出現「宣揚九二共識、支持和平、支持統一」的促統會遊行，「他們用台灣的民主和台灣的自由，在傷害未來台灣可能的民主和自由」，上街宣傳統一，不該是民主國家的一個選項，需要其他聲音。

楊宗澧表示，目前計畫中午12點集會，沒有遊行，現場規劃「短講」方式讓公民團體、不同政黨人士發表「反一國兩制、反統促」的想法，會自我約束、自治，若雙方「不期而遇」不會主動挑釁，但若對方出現故意挑起紛爭、暴力的行為，希望警方依法執法。

「413護台抗中，反制統促台灣人站出來」集會預計從中午12點至下午4點，楊宗澧說，中共收購粉專網軍的證據不斷出現，中國早已滲透台灣的各個角落，名為中國銳實力（Sharp power）的侵略性和顛覆性外交政策，正在侵蝕台灣的民主自由，透過「短講」要讓民眾知道這些訊息。