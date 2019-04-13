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李登輝祕錄／事前已得知 飛彈是空砲彈

2019-04-13 10:08聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

產經新聞「李登輝祕錄」連載今日以「事前已得知 飛彈是空砲彈」為題，談到1996年總統大選李登輝在造勢舞台上說出對岸演習發射空砲彈的經過，以及在這一連串事件中遭到逮捕的兩岸情報人員。

內文提到，前總統李登輝自1988至2000年擔任總統期間，與對立的中國共產黨之間建立了綿密的交涉管道、情報蒐集系統，分布在不同的階層之間。李登輝一邊與情報部門聯手，從公開情報到機密情報匯集所有內容，綜合判斷後琢磨出對中政策。

其中一例是因為軍事間諜遭到中國大陸逮捕的楊銘中，楊在服刑近20年後，今年1月23日被釋放回到台灣。

內文引述《聯合報》過去的報導，指出楊是一名士官，1990年代接受警備總司令部命令派遣到機場去任職。他的消息來源是中國人民解放軍少將劉連昆。1999年劉在北京被逮捕，楊也在同一年因為收集情報前往中國大陸時，在上海機場被逮捕。劉在當年立即被判處了死刑，並行刑完畢，同樣被判處了死刑的楊則獲得了減刑。

情報人員身分暴露是因為1996年3月李登輝在總統大選中的談話。

中國大陸從前一年便不斷持續的對台進行軍事威嚇，並預告第三次的彈道飛彈演習標的物位於距離高雄僅數十公里的海域，目的很明顯是為了讓台灣民眾陷入不安恐慌，進而導致李登輝落選。但李登輝卻在3月7日在宜蘭的演說中表示，飛彈演習只是單純的威脅，不是實彈不需要擔心。

「不是實彈」的發言，讓中國人民解放軍立刻展開內部調查誰是洩密之人，包含劉、楊在內兩岸多人因洩漏情報的嫌疑遭到逮捕。

空砲彈的情報即使在軍內部也是極機密的情報，據稱，劉在6年間向台灣方面出售情報獲得的報酬約在1億日圓。

李登輝表示，演習不是實彈的情報「事先就知道了」，但沒有說明情報來源。李前總統核心幕僚、總統府秘書室前主任蘇志誠表示，只是因為李選舉語言說了「空砲彈」，就遭到對岸逮捕的楊是場冤罪。

儘管中國大陸將李登輝視為「台灣獨立派」而不斷攻擊，但不知是否李的「不是實彈」的發言對選民產生的影響，還是民眾對中國大陸軍事威脅的反彈，首次人民直選總統的結果，李以54%得票域獲得壓倒性勝利。

中國大陸對台灣的民主化與獨立警戒而被施以強大軍事壓力的李登輝，在當時的情況下確實需要拿出機密情報來安撫民心。

前總統李登輝。 圖／聯合報系資料照片
前總統李登輝。 圖／聯合報系資料照片
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李登輝演習兩岸關係

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