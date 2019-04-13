婦聯會387億財產 下周恐充公

2019-04-13 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



婦聯會昨天收到行政院黨產會最後通牒公文。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 婦聯會主委雷倩昨天表示，婦聯會昨天收到行政院黨產會最後通牒公文，要求婦聯會在四月十八日前將財產移轉至其指定帳戶，否則黨產會將立即依法「強制執行」。婦聯會已緊急行文台北高等行政法院，希望北高行在下周二前，能針對婦聯會聲請「停止執行」之訴做出裁決，否則婦聯會三百八十七億元的財產恐將被強行沒收充公。

雷倩表示，除了財產面臨恐被黨產會沒收，內政部上周也行文婦聯會表示，登記「政治團體」的婦聯會若不依「政黨法」轉型，今年十二月六日後會被內政部「依法」解散、清算財產。

依政黨法規定，該法施行前已依人民團體法立案之政治團體，應於政黨法施行後二年內修正章程轉換為政黨；屆期未修正者，經主管機關限期修正而不遵從或經修正後仍不符規定者，得廢止其立案。經廢止立案的政治團體，應予解散並依該法規定進行財產清算。

雷倩表示，婦聯會日前去文內政部，詢問可否不要轉換為「政黨」而讓婦聯會轉型從事社會公益？但內政部上周回文明白告知，除了轉為政黨「別無他途」。換言之，若婦聯會在今年十二月六日前無法轉換為政黨，將遭解散，所有財產也將歸還地方政府，這才是婦聯會面臨的最後「生死抉擇」。

據了解，面對與黨產會、內政部的最後「生死戰」，婦聯會將先全力守住黨產會這關，若最後退無可退，婦聯會正式轉型成為「政黨」，恐已是不得不的選擇。一旦婦聯會轉型為「政黨」，也將為台灣的政黨文化，帶來一定的衝擊和影響。

黨產會去年二月作出行政處分，認定婦聯會為國民黨的附隨組織；今年三月十五日再祭出第二波行政處分，認定婦聯會的財產為不當取得，命其三百八十七億元資產移轉國有。

雷倩表示，如果台北高等行政法院沒有裁定停止執行，四月十八日之後，婦聯會財產就會被沒收充公，進入所謂的特種基金，「民進黨政府將來不是用於鬥爭、就是政策買票」；黨產會在附隨組織本訴停止審判等待釋憲的空窗期，對婦聯會痛下殺手，直接沒收財產，相當於死刑審判尚未結束，就直接拉到刑場處決，濫權荒謬令人無言。