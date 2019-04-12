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外交部人事令發布 張淑玲正式接任駐橫濱分處處長

外交部人事令發布 張淑玲正式接任駐橫濱分處處長

2019-04-12 19:32聯合報 記者黃國樑╱即時報導

台灣日本關係協會秘書長張淑玲，確定接任我駐日本橫濱分處處長。 記者林伯東／攝影
台灣日本關係協會秘書長張淑玲，確定接任我駐日本橫濱分處處長。 記者林伯東／攝影
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外交部相關人士證實，今天外交部發布部令，台灣日本關係協會秘書長張淑玲確定接任我駐日本橫濱分處處長。按照慣例，張淑玲可望於兩個月內赴任。

今年1月22 日，外交部舉行記者會表示，駐日副代表一職由外交部前主任秘書蔡明耀接任，原副代表郭仲熙規劃接任台日關係協會秘書長，現任台日協會秘書長張淑玲，則將接任駐橫濱分處處長，但要等監院就日本關西風災調查告一段落後赴任。

去年燕子颱風造成日本關西風災，關西機場關閉許多國人受困，並指責大阪辦事處沒有盡力協助旅客脫困，也不願替國人安排住處，造成大阪辦事處原處長蘇啟誠在其官邸內輕生事件，駐日代表謝長廷將其輕生原因歸咎於中國派車赴機場接人的假新聞。但兩個多月後，蘇遺孀接受電視台訪問，強調蘇遺書中沒有談到假新聞，是不想被羞辱才選擇自殺。

媒體接著即爆出，蘇啟誠生前曾接到一通來自台北外交部官員的電話，電話中蘇啟誠被嚴詞責備，並被告知外交部已擬將年度考績全館打丙等，釀致蘇啟誠揹負巨大壓力之下，選擇結束生命。而那通電話當時即指向張淑玲，張淑玲被點名就是打那通電話的人。不過，張淑玲當時即向少數媒體表明她並未打那通電話，其後又於列席立法院外交國防委員會會議時，再度重申她沒有在9月13日打電話給蘇啟誠，強調「絕無此事」。

如今全案逐漸風平浪靜之後，外交部於今天正式發布人事令，張淑玲確定接任橫濱分處處長。原駐橫濱分處處長陳桎宏已於1月中屆齡退休，其空缺由僑務組組長王東生暫代至今。

外交部蘇啟誠關西機場張淑玲

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