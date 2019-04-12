促統及護台同時上場 盧秀燕：不能妨害公安

2019-04-12 18:53 中央社 台中12日電



中國和平統一促進會13日將在台中市舉辦大遊行，多個公民團體今天也發起「413護台抗中」活動。台中市長盧秀燕今天表示，可以保障言論及集會自由，但不能妨害公安。

統促會以「宣揚九二共識、支持和平、支持統一」，向台中市警察局申請於13日下午在台灣大道舉辦車隊遊行活動，多個公民團體也發起「413護台抗中」活動，號召民眾明天下午到台中火車站舊站集結，一起捍衛台灣的民主。

促統與反制活動明天下午同時在台中市登場，台中市議員黃守達認為，正值兩岸敏感時刻，統促會還邀請武力促統言論的學者來台，雖然遊行是依法申請，但市長盧秀燕應該表態，不能只有統促會的聲音。

民進黨台中市議員林德宇、林祈烽今天也緊急要求盧秀燕應立即指示市警局依集會遊行法相關規定，撤銷統促會遊行許可，請媽媽市長守護台中安全，台中拒絕成為一國兩制的秀場。

盧秀燕受訪時指出，市警局基於維護憲法保障人民集會及言論自由立場，對於民眾依法申請的集會遊行，都依集會遊行法規定辦理准駁，不會做言論審查，台灣是言論自由及集會遊行保障的地方，這是台灣民主的可貴，不管什麼言論市府不會去插手管理審核。

盧秀燕強調，在中部地區，是最落實民主言論保障的地方，這才是民主憲政的意義，所以會回歸法律，唯一要求是落實秩序，不能危害城市的公安及治安，可以保障言論自由及集會自由，參加團體也要確實負起公安、治安責任，不能因保障自由而妨害公安及治安。

至於民進黨部分市議員主張應撤銷已核准的集會遊行申請，台中市政府新聞局長吳皇昇表示，這次遊行經警察局審查一切依規辦理，希望民進黨議員別再過度政治操作。