僑委會：政院通過境外資金回臺專法草案 海外臺商讚許政府用心

2019-04-12 18:15 聯合新聞網 台北訊



為因應國際經濟情勢變化，積極協助臺商調整全球投資布局，行政院11日通過「境外資金匯回管理運用及課稅條例」草案，將送請立法院審議。

僑委會委員長吳新興表示，海外臺商長年在海外打拼事業有成，隨著國際稅務環境變遷及全球各主要國家推出海外資金回國措施，臺商一直殷切期盼政府如何有效鼓勵引導臺商資金回臺投資，並透過座談、回臺訪問等方式表達意見。

吳新興強調，僑委會為海外臺商會輔導機關，多次將臺商建議分別反映立法院、國發會、經濟部及財政部等，本案在政府重視之下終能推出，相信對全球臺商是很大的鼓勵。僑委會將結合世界臺灣商會聯合總會及僑委會駐外人員，協助海外有意返國投資臺商瞭解政府政策並鼓勵響應支持。

臺商獲知行政院通過條例草案，表達對政府肯定之意。世界臺灣商會聯合總會總會長游萬豐感謝政府重視臺商，並表示全球臺商「身處海外，心繫臺灣」，世界臺商總會身為海外最大臺商僑團組織，將全力促進臺商境外資金回臺投資國內產業，推動臺灣經濟成長升級。

世界臺商總會名譽總會長黃正勝表達支持限制境外資金用於購置國內不動產，但表示許多臺商因不熟悉五加二相關產業，恐影響投資意願，建議能放寬匯回資金投入國內股票市場，帶動股市活絡。

越南資深臺商楊吉村僑務諮詢委員表示，政府制定專法對於促進回臺投資具有實質鼓勵效果，臺商可透過專法運用海外資源投入國內五加二等產業，增加國人創業與就業機會，促進國內經濟發展。