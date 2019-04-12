【重磅快評】侯友宜冒險拆違建vs.柯文哲瘋媽祖話大選

2019-04-12 17:42 聯合報 主筆室



只隔一條淡水河，雙北市長對市政投入的程度真的差很多！

台北市長柯文哲瘋媽祖，數度南下隨大甲媽祖出巡參加遶境，結果遭議員汪志冰調侃，柯文哲參加媽祖遶境期間北市府祕書處共43人請假，比率是達30.5%，批評是「上書房行走」，要求祕書長控管，不能因祕書處員工是柯Ｐ貼身工作人員，祕書處就成了請假天堂。

過了淡水河，新北市長侯友宜今天率隊前往板橋拆除違建旅館，這家汽車旅館無照經營已遭警方查獲五次辦吸毒趴，所以新北市府決定強制執行，不過怪手開拆時，樓上一個裝滿柴油的水塔突然爆開，導致現場瀰漫汽油味險些釀災，讓人捏把冷汗。

兩個場景恰似強烈對比，台北市長柯文哲連任險勝，但似未珍惜58萬663名市民給他的託負，一心掛念總統大選及媽祖遶境，兩天前他回到市議會做施政報告，遭藍綠議員杯葛，輪番砲轟他無心市政，分別送上行李箱、皇帝帽及痠痛藥布，諷刺柯無心市政，一心想選總統，那就乾脆打包走人，並質疑柯第二任市長上任100天裡到底在市府上班有幾天？

侯友宜以領先29萬1438票之姿當選新北市長，他凡是帶頭幹，汐止一塞車，他隔天就到場找病因；拆違建被視為苦差事，他就帶隊衝；民眾擔心治安不好，他就釘分局長，但他不學蘇貞昌那一套，而是以自己下台作賭注，要分局長一起承擔治安重任，讓民眾安居樂業。侯友宜想方設法激勵團隊士氣，讓新北市顯現銳氣。

然而，連任的柯市長只做總統夢，根本不在意議員冷潮熱諷，笑罵由人，今天再回到瘋媽祖的行列，還是不改試人氣、博版面的心態，說的想的都是選總統，說他自信比高雄市長韓國瑜、總統蔡英文優秀；他沒有柯家軍，但全天下人都可為其所用；至於台北市民關心的東區到處招租，大巨蛋懸而未決等市政難題，彷彿都不歸他管了。