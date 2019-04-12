「和平統一」遊行明台中登場 綠議員籲撤銷許可

2019-04-12 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



中國和平統一促進會明天下午在台中舉辦「宣揚92共識」遊行，召集近百台車隊從台中港車隊遊行到台中車站，台中在地團體也發起「護台抗中」遊行反制。民進黨議員林德宇、林祈烽表示，此遊行已掀起社會紛擾，建議市府撤銷遊行許可。市府表示，警察局依法審查，保障言論自由，盼議員勿政治操作。

統促會向台中市警局申請集會遊行，明下午1點從台中港遊客中心出發，近百車隊遊行到台中車站，在前往西屯區某餐廳聚會；台中在地的公民團體也發起「護台抗中」遊行，明中午在台中車站集合，時代力量黨部、民進黨議員都將前往聲援。

民進黨議員林德宇、林祈烽昨呼籲台中市警察，統促會遊行已造成社會紛擾，根據集會遊行法規定，有明顯事實有危害國家安全、社會秩序與公共利益者，遊行經許可後應撤銷。

林德宇說，統促會除集會遊行，還安排中國學者李毅到場演講，因為李毅持觀光簽證來台，公開演講不符合規定，已被驅逐出境，這些行為已激化社會對立，盧秀燕市長應該拒絕台灣成為一國兩制的秀場。

林祈烽說，該車隊遊行沿著台灣大道，長達37公里，經過鬧區路口車流量大，加上遊行主題具爭議性，得投入大量警力交管維安，造成用路人紛擾，甚至可能醞釀衝突，建議警局撤銷遊行許可，