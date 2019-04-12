親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
政院修正公投法
2020誰來選總統
韓國瑜赴美訪問
武統學者限離台
藍綠布局拚立委
台灣關係法40年
政治
軍事
綜合

選舉無效之訴5月10日宣判 王鴻薇：柯文哲可能宣布選總統

黨產會、內政部再出手！ 雷倩：死刑未審結就槍決

2019-04-12 16:14聯合報 記者王寓中╱即時報導

婦聯會主委雷倩。圖／聯合報系資料照
婦聯會主委雷倩。圖／聯合報系資料照
分享

婦聯會主委雷倩今天在臉書貼文表示，婦聯會今天收到黨產會要求4/18日前將婦聯會財產移轉至其指定賬戶，否則黨產會將立即依法強制執行的公文。

雷倩表示，除了財產被黨產會沒收，內政部本週也來文，登記是「政治團體」的婦聯會若不依「政黨法」轉型，12/6日後會被內政部「依法」解散、清算財產。

雷倩表示，一年多來，婦聯會以「求生存、求發展、爭名譽」為目標，在內部進行民主化的改造，對外積極進行各項慈惠工作。透過同仁的努力，去年在黨產會的監管下，婦聯會仍爭取到用於慈惠及急難救助經費超過一億元！

雷倩說，如果台北高等行政法院沒有裁定停止執行，4/18日之後，婦聯會的財產就會被沒收充公，也就不再有能力支持許多社會團體，在台灣各個角落，提供服務給弱勢民眾了。這筆原先可以用於創造社會福祗的資源，將會進入所謂的特種基金，民進黨政府將來不是用於鬥爭、就是政策買票。

雷倩表示，一年多來，婦聯會前後提出9個行政訴訟、2個釋憲案，目前有多個仍在進行中！但黨產會有如一個「選擇性黑洞」，所有對婦聯會有利的資料檔案一旦進入都會消失無蹤，他們更在附隨組織的本訴停止審判等待釋憲的空窗期，對婦聯會痛下殺手直接沒收財產，相當於死刑審判尚未結束，就直接拉到刑場處決，其濫權荒謬令人無言！

雷倩表示，不由想起去年初政黨打手與財團門神不斷攻擊婦聯會的行政和解。她們說「婦聯會應該如何如何抗爭」，婦聯會盡全力抗爭了！她們說「政府不能如何如何」，但政府就是痛下殺手了！她們說「可以拖到政黨輪替」。

雷倩說，對不起，除了財產被黨產會沒收，內政部本週也來文，登記是「政治團體」的婦聯會若不依「政黨法」轉型，12/6日後會被內政部「依法」解散、清算財產。結果，比行政和解好嗎？究竟去年初是為什麼原因，一定要把婦聯會送上斷頭台？答案，恐怕將隨170箱資料的毀損，而永遠石沈大海！

雷倩表示，這些與不義的黨產會聯手，陷婦聯會於萬丈深淵，卻還以正義使者自居者的嘴臉，婦聯會所有堅忍守城的常委與同仁都銘刻在心。

婦聯會雷倩黨產

相關新聞

遭評危險親中候選人 柯文哲：親美友中只是求最佳生存位置

2019-04-12 14:57

影／真的假的？阿扁右手1秒抖6.6次 唱歌就不抖！

2019-04-12 16:11

蔡總統臉書發文：捍衛主權是進行式 不必等到2020

2019-04-12 15:29

「和平統一」遊行明台中登場 綠議員籲撤銷許可

2019-04-12 17:01

藍委「拜會」NCC 綠委批：勿以言論自由之名包庇假訊息

2019-04-12 15:33

自認比蔡英文、韓國瑜優秀？柯文哲：總要對自己有自信

2019-04-12 15:18

413護台抗中反制統促遊行 市警局：未接獲申請

2019-04-12 14:59

冷眼集／日施壓開放 政府敢硬起來嗎

2019-04-12 14:33

觀察站／南韓的勝利 不代表台灣能贏

2019-04-12 14:32

岸信夫：台日無邦交 安保合作難

2019-04-12 14:23

交鋒！ 統促會台中遊行 公民團體「413護台抗中」反制

2019-04-12 14:14

WTO裁定南韓反核食勝訴 郝龍斌：蔡政府做了什麼？

2019-04-12 13:03

立院三讀 再生能源2025年達2700萬瓩

2019-04-12 12:49

接見美國經貿官員 蔡總統盼洽簽雙邊貿易協定

2019-04-12 12:21

扁將出席募款餐會 大陳島協會：讓扁坐輪椅來躺病床出

2019-04-12 11:58

曾被控偽造文書 藍委：李進勇掌中選會有選舉危機

2019-04-12 11:56

【即時短評】承受日方壓力 食品解禁我應拋開政治干預

2019-04-12 11:52

南韓禁日水產案WTO裁決韓勝訴 郝辦：公道自在人心

2019-04-12 11:45

邱太三關說疑雲 時力批司法界老鼠屎盼監院彈劾

2019-04-12 11:44

影／赴陸前表態挺九二共識 林姿妙：只為拚經濟

2019-04-12 11:24

影／七藍委為「為保障新聞自由與言論自由」拜會NCC

2019-04-12 11:21

從新竹縣到嘉義市 盧秀燕組藍營7縣市大平台

2019-04-12 10:34

向韓國瑜喊話？ 侯友宜：沒安內人怎麼進來

2019-04-12 09:16

韓國瑜被打成蜂窩 只有她「撿到槍」怒嗆民進黨

2019-04-12 09:00

逾四十年政治經驗 定位吳敦義是最「接地氣」黨主席

2019-04-12 08:49

韓國瑜波士頓僑宴 韓粉高呼選總統

2019-04-12 08:08

李登輝祕錄／李登輝再否認九二共識

2019-04-12 07:23

扁：民進黨靠民主選舉起家 何時變那麼害怕民主投票？

2019-04-12 01:21

學者：考試委員只設三人 太毒了

2019-04-12 00:58

立院初審 考試委員砍到剩3人 禁赴陸兼職

2019-04-12 00:47

手抖是真的、還是假的？ 扁拍影片傳臉書給大家看

2019-04-12 00:41

柯文哲：透過雙城論壇 連結北台灣和長三角經濟

2019-04-12 00:04

冷眼集／監所人權提升 因扁而起？

2019-04-11 23:49

保外醫治及假釋被駁 未來將有權提告

2019-04-11 23:44

杯葛掌中選會 藍委堵李進勇進議場

2019-04-11 23:35

邱太三涉關說案 馬系蔡系監委聯手調查

2019-04-11 21:25

殺人「有教化可能」免死還可假釋 立委擬修法排除

2019-04-11 20:03

柯文哲欲連結長三角經濟 陸委會：慎防中共政治操作

2019-04-11 19:13

10億開發票務APP？ 台鐵：僅1080萬

2019-04-11 18:13
看更多

熱門文章

韓國瑜體力不支僑宴提早離席 女教授給他的演講打90分

2019-04-12 14:30

韓國瑜哈佛演說：台灣領導人最大挑戰是維持兩岸和平

2019-04-12 04:13

【即時短評】「活在魚缸裡」的韓國瑜 聲望正被消耗？

2019-04-12 04:19

獨／深夜已與移民署聯繫 李毅：一秒鐘都不想待台灣

2019-04-12 01:19

震盪！ 南市議員退出民進黨團運作 「初選延後如同換柱」

2019-04-12 12:22

延後總統初選衝擊 蔡明憲宣布退黨「表達最深的沉痛」

2019-04-12 10:11

韓國瑜：誰能做到這8個字 就是個了不起的總統

2019-04-12 09:44

李毅離台留言：不勝愛台灣、中國必須統一也必然統一

2019-04-12 08:05

韓國瑜被打成蜂窩 只有她「撿到槍」怒嗆民進黨

2019-04-12 09:00

自嘲「土包子進哈佛」 韓國瑜演講中英文對照全文

2019-04-12 11:57

找不到李毅！移民署無法強制出境 今夜動員找人

2019-04-11 20:11

手抖是真的、還是假的？ 扁拍影片傳臉書給大家看

2019-04-12 00:41

稱不願和豬打架 孫大千諷王丹：自願淪為政爭打手

2019-04-12 08:26

移民署尋獲李毅 今上午7時25分將強制遣返香港

2019-04-12 07:27

成徵召韓國瑜絆腳石？ 王金平：自己總統初選一定過關

2019-04-12 11:03

蔡賴初選延期「5/22+7」 卓榮泰、羅文嘉的大難題

2019-04-12 11:51

柯P開微博救人氣…不只綠營幹譙 還被人說學「韓式」步伐

2019-04-12 08:00

哈佛座談提問犀利 韓國瑜：好幾題超越市長層次了

2019-04-12 09:27

選舉無效之訴5月10日宣判 王鴻薇：柯P可能宣布選總統

2019-04-12 14:40

韓國瑜波士頓僑宴 韓粉高呼選總統

2019-04-12 08:08

學者：若韓國瑜成為總統候選人 勢必要再去一趟美國

2019-04-12 03:42

720多位僑胞聚波城見韓國瑜 自製標語：選總統救台灣

2019-04-12 06:31

諷蔡英文「滅絕師太」 蔡正元：將用更荒唐手段對付韓國瑜

2019-04-12 10:46

挺蔡網軍圍剿賴清德 郭國文林宜瑾籲勿親痛仇快

2019-04-11 19:03

后羿變太陽？ 藍綠推論：韓國瑜選總統「有準備」

2019-04-12 11:50

訪美第一夜飯店警鈴大作 韓國瑜：當惡作劇沒在怕

2019-04-12 00:00

李毅宣稱沒有要去演講 統促會：有所本才印海報

2019-04-11 22:43

要洗衣服了嗎？ 韓國瑜和僑胞相約 明年1月11日台灣見

2019-04-12 13:15

向韓國瑜喊話？ 侯友宜：沒安內人怎麼進來

2019-04-12 09:16

媒體訪得到、政府找不到李毅？ 移民署限令出境破功

2019-04-12 03:38

新聞眼／剩一口氣的民進黨…延長賽選邊站 分裂加劇

2019-04-12 00:40

台北市政4年做好做滿？ 柯P：我是很想這樣子

2019-04-11 18:30

扁：民進黨靠民主選舉起家 何時變那麼害怕民主投票？

2019-04-12 01:21

吳敦義重啟協調 將在韓國瑜回台後密集邀約

2019-04-11 20:41

移民署下令即刻出境 李毅：不知道有演講

2019-04-11 23:03

新聞眼／剝奪言論自由 沒自信的表現

2019-04-12 00:40

影／武統學者李毅 上午7時25分遭強制出境

2019-04-12 08:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top