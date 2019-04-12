黨產會、內政部再出手！ 雷倩：死刑未審結就槍決

2019-04-12 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



婦聯會主委雷倩。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

婦聯會主委雷倩今天在臉書貼文表示，婦聯會今天收到黨產會要求4/18日前將婦聯會財產移轉至其指定賬戶，否則黨產會將立即依法強制執行的公文。

雷倩表示，除了財產被黨產會沒收，內政部本週也來文，登記是「政治團體」的婦聯會若不依「政黨法」轉型，12/6日後會被內政部「依法」解散、清算財產。

雷倩表示，一年多來，婦聯會以「求生存、求發展、爭名譽」為目標，在內部進行民主化的改造，對外積極進行各項慈惠工作。透過同仁的努力，去年在黨產會的監管下，婦聯會仍爭取到用於慈惠及急難救助經費超過一億元！

雷倩說，如果台北高等行政法院沒有裁定停止執行，4/18日之後，婦聯會的財產就會被沒收充公，也就不再有能力支持許多社會團體，在台灣各個角落，提供服務給弱勢民眾了。這筆原先可以用於創造社會福祗的資源，將會進入所謂的特種基金，民進黨政府將來不是用於鬥爭、就是政策買票。

雷倩表示，一年多來，婦聯會前後提出9個行政訴訟、2個釋憲案，目前有多個仍在進行中！但黨產會有如一個「選擇性黑洞」，所有對婦聯會有利的資料檔案一旦進入都會消失無蹤，他們更在附隨組織的本訴停止審判等待釋憲的空窗期，對婦聯會痛下殺手直接沒收財產，相當於死刑審判尚未結束，就直接拉到刑場處決，其濫權荒謬令人無言！

雷倩表示，不由想起去年初政黨打手與財團門神不斷攻擊婦聯會的行政和解。她們說「婦聯會應該如何如何抗爭」，婦聯會盡全力抗爭了！她們說「政府不能如何如何」，但政府就是痛下殺手了！她們說「可以拖到政黨輪替」。

雷倩說，對不起，除了財產被黨產會沒收，內政部本週也來文，登記是「政治團體」的婦聯會若不依「政黨法」轉型，12/6日後會被內政部「依法」解散、清算財產。結果，比行政和解好嗎？究竟去年初是為什麼原因，一定要把婦聯會送上斷頭台？答案，恐怕將隨170箱資料的毀損，而永遠石沈大海！

雷倩表示，這些與不義的黨產會聯手，陷婦聯會於萬丈深淵，卻還以正義使者自居者的嘴臉，婦聯會所有堅忍守城的常委與同仁都銘刻在心。