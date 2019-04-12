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影／被徵詢過初選辦法意見？賴清德：完全不是事實

2019-04-12 15:58聯合報 記者莊昭文╱即時報導

行政院前院長賴清德今天在基隆慶安宮舉行簽書會，接受媒體聯訪時，談及民進黨的總統初選辦法遭爆料有在制定前，先問過黨內可能參選的人，包括賴清德在內，他表示「完全不是事實」，賴清德指出，包括黨主席或任何一個人，都沒有在事前徵詢過他的意見。

行政院前院長賴清德今天在基隆慶安宮舉行簽書會。記者莊昭文／攝影
行政院前院長賴清德今天在基隆慶安宮舉行簽書會。記者莊昭文／攝影
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賴清德行政院民進黨

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