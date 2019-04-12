藍委「拜會」NCC 綠委批：勿以言論自由之名包庇假訊息

2019-04-12 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



日前有媒體因新聞報導不實，遭國家通訊傳播委員會（NCC）開罰百萬。國民黨立委賴士葆、林德福、費鴻泰、曾銘宗、黃昭順、林奕華等人，今上午至NCC，拜會NCC副主委翁柏宗，六立委拜訪訴求有二，一是希望行政院把髒手拿開，二是希望NCC依法行政、一套標準，不可針對特定媒體採行相關處罰。對此，民進黨立院黨團今中午開記者會指出，「國民黨不要以言論自由之名來包庇假訊息」。

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲說，世界各國面對假新聞、消息、訊息的肆虐及衝擊民主，很多國家已著手因應，包括美、德、法等國修訂相關法律，巴西、新加坡等也正在擬定相關草案，相較起來，「台灣沒有比較傲慢吧，台灣的進度相對落後」。

管碧玲指出，NCC這次的處罰依法行政，是為了鞏固台灣的民主，建立民主的媒體秩序，媒體不能成為謠言製造廠、謠言內容工廠，這才是真正的民主；國民黨不要以言論自由之名來包庇假訊息，「我們不容許這樣的混淆視聽，我們支持NCC這次的裁罰」。

民進黨立院黨團副幹事長江永昌說，不實報導讓農產品價格受到嚴重影響，破壞農產交易市場，這不是政治問題，已是影響公眾利益與民生，呼籲國人共同支持NCC的決定。