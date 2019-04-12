自認比蔡英文、韓國瑜優秀？柯文哲：總要對自己有自信

2019-04-12 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



台北市長柯文哲昨天在市議會備詢，被問有比高雄市長韓國瑜、總統蔡英文優秀嗎？柯當時表示，不僅點頭還說「Of course。」，今天受訪再次被問到時，他笑答，會這樣說「總是要對自己有自信」。

柯文哲今天繼續騎單車跟隨大甲媽祖遶境，他今天抵達雲林縣境，稍早在虎尾中正國小前廣場休息，並發贈兩百多個平安護身符給當地民眾，許多人排隊搶著要跟柯拍照、簽名，中正國小師生也高喊看「柯市長好！」，他隨後也過一條馬路跟小朋友們打招呼握手。

在媒體聯訪時，柯文哲被問到無黨籍台北市議員陳建銘，準備投入台北市第一選區立委選舉，柯是否會幫忙打選戰，柯文哲先回答「再講吧！」接著表示，要看幫忙到什麼程度，媒體隨後問他，之前立委補選幫過陳建銘之女陳思宇，這次總會換幫陳建銘吧？柯文哲說，陳目前都還沒跟他提過，不回答假設性問題，等到真的發生了再來談。

媒體再問到有意成立柯家軍嗎？柯文哲表示，沒有所謂柯家軍，全天下人都可為其所用，沒有人（柯家軍）反而是一種優點，接著被問到為何肯定自己比蔡總統、韓市長優秀，柯文哲笑答「沒有啦！對自己總要有自信心」。