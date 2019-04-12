413護台抗中反制統促遊行 市警局：未接獲申請

2019-04-12 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



中國和平統一促進會明天即將舉辦「九二共識大遊行」，對此台中市好民文化行動、公投護台灣聯盟、全面罷免等近10個公民團體同步發起「413護台抗中！反制統促大遊行」。台中市警察局保安科表示，未接獲護台抗中遊行申請，但警方仍會派警進行交通疏導、沿途蒐證，若發現不法行徑，一切依法究辦。

中國和平統一促進會明天(13日)將在台中市舉行「九二共識大遊行」，申請時間從中午12點至下午4點，此舉引發台中市好民文化行動、公投護台灣聯盟、全面罷免等近10個公民團體連日發起「413護台抗中！反制統促大遊行」，並於網路號召市民「站出來」。

台中市警局保安科指出，413護台抗中遊行未向市警局申請，目前了解該團體單位、人數眾多，網路上公布將於中午12點至下午4點進行遊行，集合地點在台中火車站舊站，但因該團體未提出申請，詳細集合與遊行地點，警方仍在了解。

「413護台抗中！反制統促大遊行」在網路臉書寫下：「中國和平統一促進會即將舉辦的九二共識大遊行，以集會遊行之名，行鼓動一國兩制之實，這就是危害台灣自由的權利濫用！號召各位關心台灣前途的夥伴，在四月十三一起站上台中的街頭，一起捍衛台灣的民主！」。

市警局保安科表示，警方與雙方主辦單位口頭約制、溝通，盼雙方理性訴求，不要有挑釁動作或任何不法意圖，現場若經警方發現有丟擲物品等危險動作、或非法行徑，一律依法究辦。