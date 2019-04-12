交鋒！統促會台中遊行 公民團體「413護台抗中」反制

2019-04-12 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



中國和平統一促進會4月13日即將舉辦的九二共識大遊行，台中市好民文化行動、公投護台灣聯盟、全面罷免、激進黨台中黨部、草民文化行動協會、時代力量台中黨部等近10個公民團體同步發起「413護台抗中！反制統促大遊行」。

主辦單位之一「全面罷免」指出，統促會以集會遊行之名，行鼓動一國兩制之實，這就是危害台灣自由的權利濫用，號召各位關心台灣前途的夥伴，4月23日一起站上台中的街頭，一起捍衛台灣的民主，「台中市不能只有一種聲音」，預計明天中午12點在台中車站舊站集合，集會到4點。

草民文化行動協會理事長楊宗澧表示，目前計畫「現場集會、沒有遊行」迎接統促會朋友，當有人主張要「統一台灣、一國兩制」，這些不符合台灣民主價值的理念已經長驅直入，作為台灣人應該站出來，捍衛台灣民住，不能只有統促會一種聲音。