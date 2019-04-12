交鋒！統促會台中遊行 公民團體「413護台抗中」反制
中國和平統一促進會4月13日即將舉辦的九二共識大遊行，台中市好民文化行動、公投護台灣聯盟、全面罷免、激進黨台中黨部、草民文化行動協會、時代力量台中黨部等近10個公民團體同步發起「413護台抗中！反制統促大遊行」。
主辦單位之一「全面罷免」指出，統促會以集會遊行之名，行鼓動一國兩制之實，這就是危害台灣自由的權利濫用，號召各位關心台灣前途的夥伴，4月23日一起站上台中的街頭，一起捍衛台灣的民主，「台中市不能只有一種聲音」，預計明天中午12點在台中車站舊站集合，集會到4點。
草民文化行動協會理事長楊宗澧表示，目前計畫「現場集會、沒有遊行」迎接統促會朋友，當有人主張要「統一台灣、一國兩制」，這些不符合台灣民主價值的理念已經長驅直入，作為台灣人應該站出來，捍衛台灣民住，不能只有統促會一種聲音。
欲參加「413護台抗中！反制統促大遊行」的市議員黃守達呼籲市長盧秀燕表態，他指出，統促會這次以「一國兩制」號召，而且邀請的中國學者李毅主張「武力促統」，台灣是民主國家，可以包容不同聲音，但身為縣市首長，盧秀燕應該對統促會倡議「一國兩制、武力統一」價值表態，「武力統促已經到家門口，媽媽怎麼能不站出來說話？」
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