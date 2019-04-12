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挺韓國瑜參選？挺吳常委：朱王勿再拖；立委：程序要顧

2019-04-12 13:30聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨主席吳敦義宣布不選總統，讓總統提名「拱韓」壓力往有意參選的新北市前市長朱立倫、立委王金平身上壓，勸退兩人聲浪升溫。挺吳派中常委表示，「誰愈拖誰愈辛苦、愈慘」。但黨籍立委認為，程序正義一定要顧。

挺吳派中常委表示，大家都希望國民黨明年總統大選能團結勝選，王金平與朱立倫都是政壇有智慧前輩，黨內同志的想法與做法都要尊重，吳敦義會在這個基礎上尋求黨內最多的團結合作，但也直言，現在壓力都在朱、王身上，當然他們也必須有些思考。

不過國民黨立委蔣萬安認為，現在希望徵召高雄市長韓國瑜參選總統聲音當然比較大聲，但也有人主張希望照既有機制走下去，黨中央應該會去了解各地黨員與支持者的想法，若沒有辦法說服，就應該回到正軌的提名機制。

蔣萬安說，黨中央接下來的整合過程，至少要維持公平觀感，否則難免讓外界覺得要強迫已表態的參選人退出原本公平的初選機制；黨中央加強與朱王溝通協調，凝聚共識，並對外界清楚說明，要徵召韓國瑜才有正當性。

蔣萬安也肯定，吳敦義宣布不選總統，打破過去外界質疑主導協調別有私心的猜忌，展現一肩扛起態度，對藍營基層支持者氣勢提升也有幫助，只要繼續往前走，相信能朝向更加凝聚黨向心力的團結勝選方向前進，相較民進黨，國民黨現在發展比較正向。

立委曾銘宗則說，目前國民黨總統提名人選之爭，客觀民調來看當然是韓國瑜贏，但不論要直接徵召，或是繼續走初選，仍要依循一套公正、公開透明的法定甄選機制，以此找出最強的人參選，爭取勝利，這樣未來被提名者才有正當性，才能接受公評。

曾銘宗認為，國民黨是有制度的政黨，也唯有經過公平機制提名合適的總統人選，未來若遇到什麼特殊狀況，也才能做正當處理。

只不過黨內仍有質疑吳敦義無法獲得被協調者信任質疑，挺吳中常委表示，國民黨有這麼多先進黨員同志，大家都對團結合作勝選有共識，吳會努力做，有任何需要大家幫忙，包含前主席連戰、馬英九，吳都會去尋求協助。

蔣萬安也說，總統提名整合過程，由更高輩分的連戰、馬英九出來協助，也不失為一個方式，如果連、馬願意出來，黨中央也應窮盡一切可能方法尋求圓滿解決，溝通協調，不要侷限既有僵化制度，以更多彈性與空間的處理方式追求團結勝選。

國民黨韓國瑜吳敦義

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