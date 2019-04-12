黨盼協商推總統候選人 王金平：主持協商的人要有誠信

2019-04-12 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨總統提名再陷僵局，黨主席吳敦義宣布不選後，拱高雄市長韓國瑜參選聲勢再升溫，讓堅持公平初選的立委王金平備受壓力。王今天在台北市立大學專題演講時表示，黨中央如何處理提名，他會就遵照去做，最終目的就是希望獲得黨提名參選總統。

對即將到來的吳王會，被解讀要勸退王金平參選。王受訪時僅表示不知情，但在演講過程，卻提到他在立院任17年議長，也是「主持協商的人」，最重要是講究誠信，沒有誠信講的話沒人會聽，結論做不成，沒人會理他、尊重他，協調事情協調不好。

王金平也意有所指表示，回過頭看很多事情都是命中註定，只有大善大惡者可能改變命運；什麼時候該負起什麼社會責任，到時候果不然大概就是這麼一回事。

王金平也提到，民國74年他還不知道大甲有個鎮瀾宮，但當時有1個在國民黨黨營藥廠任藥劑師親戚去拜時，媽祖交代他要轉告王，民國75年不會得到國民黨提名連任立委，還說王是天上一顆很大的星下來，對國家社會負有很多責任。