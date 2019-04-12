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【重磅快評】「厲害了，我的國」 我們處罰思想犯了！

2019-04-12 12:46聯合報 記者主筆室╱即時報導

「厲害了，我的國」。我們把武統份子李毅驅逐出境了，真的好棒棒，我們跟北京相比，一點都不遜色了！

蘇貞昌不就說了嗎，台灣是自由民主開放的國家，歡迎大家來台觀光，但是李毅假觀光名義來台，卻宣傳要武力統治台灣，李明哲因為言論被大陸逮捕，且被關五年，台灣只是將李毅出逐出境，「剛剛好而已，快走不送」。

原來，蘇貞昌對於中國大陸逮捕李明哲，並將他判處五年徒刑監禁，是舉雙手贊成的，於是決定效法北京，也以李毅的武統思想為罪名，將他驅逐出境。

就像李明哲去了大陸，什麼都還沒說，一進關就被帶走了，李毅也什麼都還沒說，就被從竹山的民宿裡被抓走，拎著一箱行李狼狽地驅逐出境了，那場「和平統一融合發展論壇」還沒舉行，李毅的演說也還沒發表，究竟他要說些什麼都還未知，就憑他「腦子」內的那些「齷齪」的武力統一思想，蘇貞昌與徐國勇就將他驅逐了！

所以，蘇貞昌覺得，李毅被驅除是「剛剛好而已」，李明哲被判五年，雖未必「剛剛好」，但也是理所當然！

我們的民主真的是愈來愈進步了，終於進步到恢復「思想犯」的境界！當年刑法第一百條廢除花了好大的勁兒，將「意圖破壞國體、竊據國土」的「預備犯」的罪名給刪除了，現在不必經過修法，就直接增加了「意圖破壞國體、統一國土」的「預備犯」的罪名！但我們的政府寬宏大量，只對犯此罪者予以驅逐出境的處分，真是寬大為懷！

不過，按照這個標準，我們應該在各機場設立一個「思想」檢測站，對來台觀光的陸客一一進行過濾，請他們回答問卷，只要還是認為中國大陸應該以武力解放台灣的，馬上予以遣返或驅逐出境。

還是來幫蘇貞昌複習一下好了。兩岸至今沒有簽署「結束敵對狀態協議」或是「和平協議」，按照對岸的想法，「武力統一」一直是一個選項，北京從未宣布放棄對台使用武力，所以，做為一個大陸人的李毅，有武力統一的思想，一點都不奇怪，跟李毅一般思想的大陸人民，就算沒有幾個億，也有好幾千萬吧！

不過，按照中共中央如今的政策，從鄧小平宣示「和平統一、一國兩制」迄今，其對台方針並未改變，李毅只能說並不符合中共中央的大政方向，沒有跟中央「保持一致」，該打屁股，可是，北京都不怪李毅了，蘇貞昌卻大驚小怪，真令人丈二金剛摸不著邊！

一個大陸客就這樣被驅逐了，作為台灣人民，我們實不便說些什麼，誰教李毅你的思想這麼囂張，說來也是活該！

不過，唯一得擔心的，是我們到中國玩、到中國求學、還有經商的台灣人，那一天你的台獨思想被發現，被驅逐回家吃自己，可別怪人家心狠手辣，因為「兩岸一家親」，咱們都有處罰「思想犯」的制度，兩岸人民都覺得「厲害了，我的國」，到底是哪一國，就真的不是那麼重要了！

旅美大陸地區的武統學者李毅（中）上午遭移民署強制出境，在多名移民署人員戒護下前往...
旅美大陸地區的武統學者李毅（中）上午遭移民署強制出境，在多名移民署人員戒護下前往辦理出境手續。記者鄭超文／攝影
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李毅思想蘇貞昌

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