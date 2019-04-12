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接見美國經貿官員 蔡總統盼洽簽雙邊貿易協定

2019-04-12 12:21聯合報 記者周佑政╱即時報導

蔡英文總統今天接見美國國務院經濟暨商業局貿易政策暨談判事務副助卿米德偉，蔡總統表示，為了加強交流發展，台美雙邊貿易協定（BTA）一直是政府優先推動的目標。她也提及，上任以來積極推動的「新南向政策」，和川普政府提倡的「自由及開放的印太戰略」，目標不謀而合。

適逢「台灣關係法」立法40周年，米德偉到訪台灣，日前擔任台北市美國商會謝年飯致詞嘉賓。蔡總統上午接見米德偉時說，這些年來，台美經濟關係持續提升，雙方投資活動也變得更加頻繁。台灣去年是美國第11大貿易夥伴，雙方貿易總額超過760億美元，成長11%，比美國與巴西、澳大利亞的貿易量還要多。

蔡總統說，去年很多台灣公司都表達在美國擴大投資的興趣，尤其是臺灣中油等公司採購250億美元的液化天然氣。Google、Facebook等公司也決定在台加碼投資或擴大營運及培訓，「這些都是台美交流合作的最好例子」。

蔡總統說，為了加強交流發展，台美雙邊貿易協定（BTA）一直是政府優先推動的目標。米德偉負責經貿事務，一定瞭解高品質的BTA，對雙邊經貿關係的正面影響。

蔡總統說，台美近年來透過「貿易暨投資架構協定」（TIFA）對話機制，討論智財權、市場開放以及投資保障等議題，已經有大幅進展。因此，台美BTA不是從零開始，而是在既有的基礎上打造，讓雙方經貿投資關係更加堅實緊密。

總統強調，台灣願意與美國共同努力，深化在印太地區的經濟合作。她上任以來，積極推動的「新南向政策」，和川普政府提倡的「自由及開放的印太戰略」，目標不謀而合。過去40年來，台美雙方打下良好的合作基礎，期待未來繼續提升夥伴關係，創造更多的交流發展。

米德偉表示，美國在印太區域發展的願景，是打造自由公平、互利互惠且透明的協議，讓企業進一步發揮影響力，讓印太區域在經濟上受益。台美經貿關係已有非常良好的基礎及發展潛力，在「台灣關係法」成立40周年的此刻，更適合討論彼此經貿關係，及重申美國對台灣的友誼及支持。

蔡英文總統今天接見美國國務院經濟暨商業局貿易政策暨談判事務副助卿米德偉。圖／翻攝...
蔡英文總統今天接見美國國務院經濟暨商業局貿易政策暨談判事務副助卿米德偉。圖／翻攝自蔡英文臉書直播影片
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