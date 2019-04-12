扁將出席募款餐會 大陳島協會：讓扁坐輪椅來躺病床出

2019-04-12 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



前總統陳水扁將預告將於5月9日參加凱達格蘭基金會感恩募款餐會，並且會上台演講、接受採訪，前台北縣長周錫瑋等人發起「關扁」行動，將在當天前往現場，其中大陳島協會理事長揚言「讓陳水扁坐輪椅來躺病床出」，不過周錫瑋指出，不會動粗請大家放心。

12個泛藍、愛國團體今齊聚周錫瑋辦公室進行對談，決定團結進行「關扁」行動，周錫瑋說，5月9日僅是第一個做法，後續還有許多做法，是一個系列活動，由於許多民眾已經看不下去，因此將會全台灣都發動這行動。

日前立法院國民黨團要求將撤銷前總統陳水扁的保外就醫，不過經表決後，民進黨以國會多數否決此案，周錫瑋表示，民進黨在立法院擋掉這案，法務部、矯正署都不願意做該做的事情，很明顯所有民進黨的人受到陳水扁牽制。

周錫瑋指出，希望團結一起全台發動關扁，造成實際壓力，不然民進黨根本不甩，蔡英文壓著法務部，誰敢動、敢管，法務部哪有公正執法，民進黨政治人物怎麼回事，就像陳幸妤所說，民進黨誰沒拿過陳水扁的錢，他乾脆每天一問好了。