【即時短評】承受日方壓力 食品解禁我應拋開政治干預

2019-04-12 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



福島生產的農產品。圖/報系資料照 分享 facebook 南韓限制日本福島等8縣水產進口，日本向世界貿易組織（WTO）提訴一案，一審日方勝訴，但WTO爭議解決機構二審裁決大逆轉，判日本敗訴。

我國從2011年3月31日日本大地震導致福島核電廠輻射外洩後，也在同年的3月25日，禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等五縣食品進口，至今對於這些縣市食品是否進口仍爭論紛擾不休。日本與南韓這官司判決，將牽動我國未來面對日本特定地區進口的政策走向。

政黨輪替前，馬政府原有意在科學的論述基礎下，有條件鬆綁日本這些地區的食品進口，但當時被在野黨痛罵馬政府「毒害台灣人民」；但在2016年政黨輪替之後，角色對換，開不開放成了民進黨執政的燙手山芋。

蔡政府一邊面對日方的強大壓力，一邊在同年11月12日至14日三天間，由農委會在北中南三地，急就章開了10場公聽會；政治操弄的結果，讓民進黨在野時的每一項批評，最後都指向自己。公聽會搞砸了，讓這議題再也無法好好的在台灣社會科學論述。

政府承諾，基於貿易自由化，以國人飲食健康為優先要件原則下，除福島縣以外的群馬、櫪木、茨城、千葉4縣市，改由高風險管控、逐批檢驗的方式，避免受到輻射汙染食品進口；特定地區的高風險產品必須檢附官方產地證明、輻射證明雙證件。

但我國一直無法提出能夠讓社會相對多數能夠接受的論述與保障，因此這議題受到太多政治、選舉干擾，無法好好的對話與討論；在民間都還沒有達到相對共識的情況下，要不要開放，又豈能只靠對方提供的證明文件？

日本與韓國的判決二審逆轉後，日本政府對此表示遺憾，表示未來會繼續爭取解除進口管制。面對開不開放，我國政府承受日方莫大的壓力，但台灣社會必須拋開政治、冷靜思考。

我國能不能有自己的堅持與科學論述，國際貿易談判中，日方不能只要求開放，相對的也該提供貿易上對我有利、平等互惠的措施，這議題才能在台灣社會重新展開對話。