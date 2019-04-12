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邱太三關說疑雲 時力批司法界老鼠屎盼監院彈劾

2019-04-12 11:44聯合報 記者周佑政╱即時報導

國安會前首席諮詢委員、前法務部長邱太三涉及關說桃園地檢署前檢察長彭坤業，監察委員林雅鋒、王美玉、高涌誠昨向監察院申請調查。時代力量黨主席邱顯智、立委黃國昌及徐永明今赴監察院遞交陳情書，痛批邱太三是司法界「老鼠屎」，要求監院彈劾邱及彭坤業。

黃國昌說，高檢署調查報告只揭露一半事實，邱太三說有陳情書、陳情人，但陳情書、陳情人在哪？黃國昌質疑，「幕後藏鏡人還沒現身」。且邱太三任職的國安會，不斷包庇縱容，國安會諮委接受陳情的程序、邱接受陳情後，國安會有無做成書面紀錄，國安會並未說明。

黃國昌要求監委，從憲政民主高度，要求國安會說清楚，「憑什麼國安會現在變成太上皇機關，國安會諮委完全不受監督」，連國會要求回答具體回答邱太三違法濫權事項，都可不回答。

黃國昌也向今天即將要召開的檢審會喊話，他說，不管邱太三是陳情人或轉知陳情人，都無法影響彭坤業向下及施壓的事實，希望檢審會所有委員，拿出道德勇氣，直接將彭坤業依法停職。

徐永明說，事發以來立法院表現令人失望，除時代力量一直在追查，其他黨團禁不作聲。這起事件不是行政違失，而是司法關說、權貴關說，不要避重就輕。「權貴關說，重創馬英九政權，現在政黨輪替，還在繼續發生？」徐說，蔡英文總統520就職三周年即將到來，司法改革到底有無成效，「就看這個案子」。

監察委員瓦歷斯‧貝林、王美玉、林雅鋒接收陳情書，並表示監委已申請調查，監察院接下來會持續調查。

時代力量黨主席邱顯智（中）、立委黃國昌（左二）與徐永明（右二），上午到監察院遞交...
時代力量黨主席邱顯智（中）、立委黃國昌（左二）與徐永明（右二），上午到監察院遞交陳情書，盼彈劾邱太三。記者林澔一／攝影
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邱太三黃國昌

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