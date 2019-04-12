影／赴陸前表態挺九二共識 林姿妙：只為拚經濟

2019-04-12 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣長林姿妙4月16日至4月20日率團赴陸，將帶宜蘭縣觀光協會、工業會、商業會、農漁會、旅館商業同業公會、旅行商業同業公會、礁溪鄉湯仔城溫泉產業暨觀光發展協會、民宿協會、鄉村民宿發展協會、 休閒農業發展協會、觀光工廠發展協會、博物館家族協會、冬山河觀光產業發展協會業者等100多人，到南京、常州、上海行銷觀光。

赴陸前，林姿妙表態挺九二共識，並表示：「 九二共識是目前比較能夠讓兩岸和平發展、對等交流的方向，讓我們可以一起來做生意、拚經濟，這是好事，宜蘭就是要拚經濟，拚出宜蘭的好生活。兩岸同文同種，我們之間有共同的語言、共同的文化背景，相信只要在和平的概念下進行經濟、文化、藝術等各項交流，我們就一定能夠共創美好未來！」

對林姿妙赴陸前表態挺九二共識，民進黨批評林姿妙是在媚中。

林姿妙今天到壯圍鄉了解行動乾燥消毒車居家服務方案時，對媚中之說，她否認：「沒有啊！我們就是認為九二共識是拚經濟、交朋友，讓大家過更好的生活，就是這樣！」

至於媒體問起「九二共識是什麼？」林姿妙說：「我們的目標就是希望用來拚經濟，純粹拚經濟，顧生活，大家和平相處。」