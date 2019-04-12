批政院公投法修法開倒車 藍委：是插翅難飛的鳥籠

2019-04-12 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



行政院昨天通過「公投法」部分條文修正草案，未來公投連署人須附身分證正反面影本，國民黨立法院黨團今天表示，民進黨在野時一再強調公投要給民眾最大方便，但這次修法卻是大開倒車，不僅把公投關回鳥籠，甚至是製造一個「插翅難飛」的鳥籠。

國民黨團總召江啟臣說，昨天立法院內政委員會要審查中選會主委被提名人李進勇的人事案，原來就是要派一個政黨色彩鮮明的主委，接著再修法把門檻加高，把人民權限拉回給中選會，這樣的修法真的要去問問長期呼籲公投放寬門檻的林義雄，現在變本加厲增加公投門檻，去年選舉亂象一堆，政府不檢討反而是直接剝奪民眾權益，政府應該要說清楚。

國民黨立委吳志揚說，昨天公布的修法讓人看了直搖頭，越修越回去，修法內容有太多中選會可以上下其手的地方，難怪昨天要讓李進勇人事案強渡關山，「要有一個可以配合黨意的人來當主委」，政府把法修成這樣，一看就知道沒有徵求連署過，現在連署要民眾填寫身分證字號都有人擔心個資外流了，更何況是要附影本，這樣的修法根本是要增加連署難度。

國民黨立委林德福說，這次修法內容可笑至極，公投從「應」和大選合併舉行改為「得」併大選，根本就是要讓中選會委員擴權，對民進黨有利的就併大選，不利的就脫鉤，連署還要附身分證正反面影本，這作法根本是剝奪人民最基本的權利。