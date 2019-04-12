從新竹縣到嘉義市 盧秀燕組藍營7縣市大平台

2019-04-12 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市擴大區域治理平台，除原本的中彰投苗結盟外，今下午邀請新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善與嘉義市長黃敏惠，串連成中台灣區域治理平台，7縣市首長並共同簽署合作宣言。市府表示，跨縣市合作項目多元，包含目前最重要的空汙議題，透過跨縣市合作來向中央發聲，改善空氣品質。

台中市原本已與彰化、南投、苗栗合組區域治理平台，今年2月苗栗縣長徐耀昌拜訪台中市政府，當面向盧秀燕提議治理平台可加入雲林縣長張麗善，盧秀燕加碼邀請都當過立委的楊文科、黃敏惠等人，由副市長楊瓊瓔出面串連，打造藍營執政的7縣市平台。

盧秀燕等7名首長今下午到台中市政府，將共同簽署中台灣區域治理合作宣言，合作主題包含「空污環保」、「經濟發展」、「交通建設」、「觀光旅遊」、「農產行銷」等，7縣市要共同拚經濟，讓「貨出去、人進來」，展現施政成果。

中台灣空汙大戰持續延燒，中火爆發排放廢水超標，中市府揚言開罰千萬、不排除要求中火1-4號機組停機，中市府與經濟部、台電大戰一觸即發；市府表示，空汙問題不限於單一縣市，中台灣都同受其害，原本中彰投苗平台就有合作基礎，7縣市平台成立後，也會鎖定空汙議題合作。

市府表示，中火汙染不僅台中市受害，還會擴及彰化、南投等地，雲林也有麥寮六輕等問題，空汙防制要跨縣市合作，藍營執政縣市一起發聲，才能讓中央正視錯誤的能源政策。