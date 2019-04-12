親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
政院修正公投法
2020誰來選總統
韓國瑜赴美訪問
武統學者限離台
藍綠布局拚立委
台灣關係法40年
政治
軍事
綜合

台灣網紅弱爆了！陸「第一網紅」年收12億 輾壓范冰冰

延後總統初選衝擊 蔡明憲宣布退黨「表達最深的沉痛」

從新竹縣到嘉義市 盧秀燕組藍營7縣市大平台

2019-04-12 10:34聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中市擴大區域治理平台，除原本的中彰投苗結盟外，今下午邀請新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善與嘉義市長黃敏惠，串連成中台灣區域治理平台，7縣市首長並共同簽署合作宣言。市府表示，跨縣市合作項目多元，包含目前最重要的空汙議題，透過跨縣市合作來向中央發聲，改善空氣品質。

台中市原本已與彰化、南投、苗栗合組區域治理平台，今年2月苗栗縣長徐耀昌拜訪台中市政府，當面向盧秀燕提議治理平台可加入雲林縣長張麗善，盧秀燕加碼邀請都當過立委的楊文科、黃敏惠等人，由副市長楊瓊瓔出面串連，打造藍營執政的7縣市平台。

盧秀燕等7名首長今下午到台中市政府，將共同簽署中台灣區域治理合作宣言，合作主題包含「空污環保」、「經濟發展」、「交通建設」、「觀光旅遊」、「農產行銷」等，7縣市要共同拚經濟，讓「貨出去、人進來」，展現施政成果。

中台灣空汙大戰持續延燒，中火爆發排放廢水超標，中市府揚言開罰千萬、不排除要求中火1-4號機組停機，中市府與經濟部、台電大戰一觸即發；市府表示，空汙問題不限於單一縣市，中台灣都同受其害，原本中彰投苗平台就有合作基礎，7縣市平台成立後，也會鎖定空汙議題合作。

市府表示，中火汙染不僅台中市受害，還會擴及彰化、南投等地，雲林也有麥寮六輕等問題，空汙防制要跨縣市合作，藍營執政縣市一起發聲，才能讓中央正視錯誤的能源政策。

台中市環保局表示，跨縣市整治空汙不是從零開始，原本中彰投苗合作，現在擴大平台，北起竹縣南到嘉市，畢竟大型汙染物會有南北飄移的問題，汙染是全面性的，加上移動汙染源如柴油車、砂石車等，也是各縣市移動，要共同防制合作。

台中市長盧秀燕（右）籌組中台灣平台，從新竹縣到嘉義市7藍營執政縣市，今下午簽署合...
台中市長盧秀燕（右）籌組中台灣平台，從新竹縣到嘉義市7藍營執政縣市，今下午簽署合作宣言，首要合作項目為空污防制；圖為苗栗縣長徐耀昌拜會盧秀燕。本報資料照片
分享

盧秀燕

相關新聞

逾四十年政治經驗 定位吳敦義是最「接地氣」黨主席

2019-04-12 08:49

影／赴陸前表態挺九二共識 林姿妙：只為拚經濟

2019-04-12 11:24

影／七藍委為「為保障新聞自由與言論自由」拜會NCC

2019-04-12 11:21

批政院公投法修法開倒車 藍委：是插翅難飛的鳥籠

2019-04-12 11:15

向韓國瑜喊話？ 侯友宜：沒安內人怎麼進來

2019-04-12 09:16

韓國瑜被打成蜂窩 只有她「撿到槍」怒嗆民進黨

2019-04-12 09:00

韓國瑜波士頓僑宴 韓粉高呼選總統

2019-04-12 08:08

李登輝祕錄／李登輝再否認九二共識

2019-04-12 07:23

扁：民進黨靠民主選舉起家 何時變那麼害怕民主投票？

2019-04-12 01:21

學者：考試委員只設三人 太毒了

2019-04-12 00:58

立院初審 考試委員砍到剩3人 禁赴陸兼職

2019-04-12 00:47

手抖是真的、還是假的？ 扁拍影片傳臉書給大家看

2019-04-12 00:41

柯文哲：透過雙城論壇 連結北台灣和長三角經濟

2019-04-12 00:04

冷眼集／監所人權提升 因扁而起？

2019-04-11 23:49

保外醫治及假釋被駁 未來將有權提告

2019-04-11 23:44

杯葛掌中選會 藍委堵李進勇進議場

2019-04-11 23:35

邱太三涉關說案 馬系蔡系監委聯手調查

2019-04-11 21:25

殺人「有教化可能」免死還可假釋 立委擬修法排除

2019-04-11 20:03

柯文哲欲連結長三角經濟 陸委會：慎防中共政治操作

2019-04-11 19:13

10億開發票務APP？ 台鐵：僅1080萬

2019-04-11 18:13

國防產業發展條例草案初審 曾犯這些罪嫌者限制參與

2019-04-11 17:13

影／密會美魔女被抓包 王世堅情感豐富 送禮哲學花招多

2019-04-11 16:52

「神力女超人」許淑華補胎 粉絲老闆合照抵錢還「補一送一」

2019-04-11 16:51

蔡英文總統出席「夢想啟程勇闖世界」記者會

2019-04-11 16:40

影／「親美友中」阻雙城論壇？柯Ｐ：先從沒爭議的著手

2019-04-11 16:38

6年前曾撕毀身分證 柯P：醫師和市長的邏輯不一樣

2019-04-11 16:29

立院初審 考試委員任期6年改4年 縮編至3人

2019-04-11 16:21

影／李進勇遭強力杯葛 藍委以人牆阻擋

2019-04-11 16:16

中選會主委審查被杯葛 李進勇：給選務機關一個機會

2019-04-11 16:06

李進勇同意案太粗糙 公督盟籲修同意權

2019-04-11 16:01

比蔡英文優秀？ 柯Ｐ神回：「of course！」

2019-04-11 15:53

1124投票亂象影響選舉結果？ 柯文哲：我也不確定

2019-04-11 15:03

中選會主委人事卡關！藍委人牆攔截 李進勇遭杯葛

2019-04-11 14:43

雙城論壇拚經濟 柯P：大家一起賺錢沒爭議

2019-04-11 14:39

台美關係升級2.0版？馬：兩岸因素要考慮進去

2019-04-11 14:33

「台灣阿北」開設微博被統戰？柯文哲：誰統戰誰？

2019-04-11 14:20

柯文哲開設微博帳號自介「台灣阿北」3天粉絲破萬人

2019-04-11 13:34

參觀臉書辦公室 蔡總統：最讓我興奮的是泡麵區

2019-04-11 12:52

第四代票務系統挨罵 台鐵：高鐵認證有五大優點

2019-04-11 12:19
看更多

熱門文章

10億訂票APP被罵爆 藍委傻眼：台鐵稱「民眾搶票是樂趣」

2019-04-11 11:26

韓國瑜哈佛演說：台灣領導人最大挑戰是維持兩岸和平

2019-04-12 04:13

獨／深夜已與移民署聯繫 李毅：一秒鐘都不想待台灣

2019-04-12 01:19

【即時短評】「活在魚缸裡」的韓國瑜 聲望正被消耗？

2019-04-12 04:19

初選期程又延後 高嘉瑜：真的沒臉再批國民黨「換柱」

2019-04-11 13:33

影／韓國瑜自費到哈佛被質疑 王淺秋：別見不得高雄好

2019-04-11 13:03

找不到李毅！移民署無法強制出境 今夜動員找人

2019-04-11 20:11

王丹批韓國瑜 孫大千：這位民運領袖膽子究竟有多小

2019-04-11 14:43

李毅離台留言：不勝愛台灣、中國必須統一也必然統一

2019-04-12 08:05

移民署尋獲李毅 今上午7時25分將強制遣返香港

2019-04-12 07:27

陸學者李毅受邀來台 內政部：令今出境 列不受歡迎人士

2019-04-11 16:24

手抖是真的、還是假的？ 扁拍影片傳臉書給大家看

2019-04-12 00:41

【重磅快評】蔡英文打造政治黑洞 賴清德一頭撞進去…

2019-04-11 12:25

韓國瑜被打成蜂窩 只有她「撿到槍」怒嗆民進黨

2019-04-12 09:00

韓國瑜哈佛演講自費 蔡正元：不要打費正清中心的秋風

2019-04-11 14:55

延後總統初選衝擊 蔡明憲宣布退黨「表達最深的沉痛」

2019-04-12 10:11

國軍採購108輛M1A2 120公厘戰車彈將國造

2019-04-11 17:03

韓國瑜：誰能做到這8個字 就是個了不起的總統

2019-04-12 09:44

「神力女超人」許淑華補胎 粉絲老闆合照抵錢還「補一送一」

2019-04-11 16:51

韓國瑜波士頓僑宴 韓粉高呼選總統

2019-04-12 08:08

學者：若韓國瑜成為總統候選人 勢必要再去一趟美國

2019-04-12 03:42

720多位僑胞聚波城見韓國瑜 自製標語：選總統救台灣

2019-04-12 06:31

挺蔡網軍圍剿賴清德 郭國文林宜瑾籲勿親痛仇快

2019-04-11 19:03

吳敦義不選總統 韓國瑜友人：韓被徵召參選可能性再升

2019-04-11 13:42

柯P開微博救人氣…不只綠營幹譙 還被人說學「韓式」步伐

2019-04-12 08:00

訪美第一夜飯店警鈴大作 韓國瑜：當惡作劇沒在怕

2019-04-12 00:00

李毅宣稱沒有要去演講 統促會：有所本才印海報

2019-04-11 22:43

哈佛座談提問犀利 韓國瑜：好幾題超越市長層次了

2019-04-12 09:27

蔡正元：韓國瑜若在哈佛教授招待所演講是很好待遇

2019-04-11 17:14

比蔡英文優秀？ 柯Ｐ神回：「of course！」

2019-04-11 15:53

影／密會美魔女被抓包 王世堅情感豐富 送禮哲學花招多

2019-04-11 16:52

吳敦義表態不選總統 昔日部屬：九合一之前就已透露

2019-04-11 12:43

第四代票務系統挨罵 台鐵：高鐵認證有五大優點

2019-04-11 12:19

柯文哲開設微博帳號自介「台灣阿北」3天粉絲破萬人

2019-04-11 13:34

台北市政4年做好做滿？ 柯P：我是很想這樣子

2019-04-11 18:30

媒體訪得到、政府找不到李毅？ 移民署限令出境破功

2019-04-12 03:38

蔡英文「尊重」初選延後 游梓翔：虛偽政治的極致表現

2019-04-11 16:56

中天再被罰100萬 民進黨：支持也期待遏止假新聞

2019-04-11 12:13

參觀臉書辦公室 蔡總統：最讓我興奮的是泡麵區

2019-04-11 12:52

吳敦義重啟協調 將在韓國瑜回台後密集邀約

2019-04-11 20:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top