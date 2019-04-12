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向韓國瑜喊話？ 侯友宜：沒安內人怎麼進來

2019-04-12 09:16聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北市長侯友宜今上午接受廣播節目POP Radio專訪，侯友宜提到今下午要拆除犯罪汙染源的無照汽車旅館，但現在大家都講總統大選都沒有關心市政，面對台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜接連出訪，侯友宜表示，要先安內全部解決所有問題，讓別人近來，沒有解決怎麼讓人進來。

侯友宜說，他沒有選票考量、沒有大夢只有小夢，他只要把事情做好，不會為了未來要做什麼而做什麼，就像他過去在解決被害人的痛，每天都在想選總統「這沒效」啦。

侯友宜也指出，招商也未必往外跑，他有跟印尼、泰國等代表見面過，也簽了很多備忘錄，他認為國際招商過程當中，營造好環境就會有人來，像最近推動工業區立體，新北將會有新增690萬平方米，台商回來土地以及人、水、電。

主持人詢問侯怎麼看待柯文哲、韓國瑜出訪？侯友宜說，「他們有遠大的想法」，但是應該要先安內決所有問題，沒有解決怎麼讓人進來？國際大城要把治安與都市瓶頸解決才可以對外，「現在一直對外，有其目的地」。

侯友宜說，他對外並沒有達到那樣目的，解決問題大家才會來近來，他還沒出去招商就已經1千多億，這才是落地深耕永續經營，他不會一次出去簽好幾千萬，而是好好在新北並且提供場地。

侯也說，他也會出訪，但就是為了「招商」，不會是為了見哪個人，他要見的是要為新北市做事的人，不是見到哪個人，就代表成績比較高、行情比較好。

新北市長侯友宜今上午接受廣播節目POP Radio專訪。圖／POP撞新聞提供
新北市長侯友宜今上午接受廣播節目POP Radio專訪。圖／POP撞新聞提供
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侯友宜韓國瑜

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