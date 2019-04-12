影／移民署開處分書廢一年多次入台證 李毅：我馬上走

2019-04-12 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



大陸統武學者李毅入台原定參加13日的台中市「和平統一」車隊遊行，並進行演講，遭移民署廢止入境許可。今晨移民署在南投一處民宿找到李毅，並開立處分書廢止李一年多次入台證，李毅簽名時頻說，「我馬上走、馬上走」，相當心急。

移民署指出，李毅昨未依限離境，今晨在南投一處民住尋獲李毅，移民署人員連夜偵辦並將人帶至桃園機場，準備搭乘7點25分班機強制出境。未來也會將他列為不受歡迎人士並管制入境。

移民署人員告知李毅，昨未依規定即刻出境，依規定要對他開立處分書，廢止一年多次入台證，李毅馬上回話，「知道了，我已經報到了，知道了、知道了」，移民署人員要李毅簽名，李也秒回，「那兒？我馬上簽」。

移民署人員對李宣讀：依規定，大陸地區人民以觀光事由來台不得參加政治性質公眾活動（如：遊行）、不得接受邀請發表演說，且考量李毅過去多次武統言論，顯有事實足認為有危害國家安全及社會安定之虞，經移民署會同陸委會審查，依「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第16條規定，廢止其入境許可，並限令李於4月11日出境。