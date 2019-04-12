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韓國瑜波士頓僑宴 韓粉高呼選總統

2019-04-12 08:08聯合報 記者王慧瑛唐嘉麗╱即時報導

高雄市長美東時間傍晚結束哈佛大學演講參訪後，偕妻子李佳芬到波士頓帝苑餐廳參加僑胞...
高雄市長美東時間傍晚結束哈佛大學演講參訪後，偕妻子李佳芬到波士頓帝苑餐廳參加僑胞歡迎宴會，現場席開72桌，僑胞自備海報、國旗，高喊「選總統」，韓還領唱中華民國國歌，現場宛如造勢大會。記者王慧瑛／攝影
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高雄市長美東時間傍晚結束哈佛大學演講參訪後，偕妻子李佳芬到波士頓帝苑餐廳參加僑胞歡迎宴會，現場席開72桌，僑胞自備海報、國旗，高喊「選總統」，韓還領唱中華民國國歌，現場宛如造勢大會。

僑宴地點雖然辦在波士頓，有許多僑胞從美國東、西岸各地趕來，面對海外韓粉的熱情，被簇擁入場的韓國瑜開懷地揮手致意，也和大家拍照互動，對選總統的勸進聲，先是笑而不答，韓上台致詞時說，明年是台灣關鍵的一年，希望大家一定要回台灣投票，展現民意。

台下高呼選總統的聲音此起彼落，主持人試圖要韓明確表態，韓幽默化解「我結婚前和我老婆約法三章，人多的地方別去，我今天好像沒遵守約定了」，韓也說，選不選總統，是高度政治敏感問題，眼前全心投入訪美行，其餘的事回台灣再說。主持人多次喊出「請大家明年一定要回台灣支持，能讓台灣安全、人民有錢的韓市長，好不好？」氣氛相當high。

波士頓僑宴由全美台灣同鄉聯誼會波士頓分會主辦，總會前會長馬滌凡說，餐廳2樓場地址只能容納68桌，硬是加桌到72桌，仍有許多人買不到餐券，大呼失望。無法入場的僑胞，則攜帶國旗在餐廳門口迎接韓的到來。

馬滌凡談到，在韓國瑜身上看見希望，僑民對他期待很深，也看好韓國瑜的潛力，因為認同韓推動雙語教育的理念，捐款1萬美金給高雄市政府，用來落實雙語教育政策。

老家在高雄鳳山、移居紐約40年的任建國，從紐約趕到波士頓參加僑宴，他說，欣賞韓國瑜直爽、親民的作風，去年專程回台灣投票挺韓國瑜，韓說「台灣要安全、人民要有錢」等話，深深打動他的心，期待韓能選總統，帶領中華民國更進步。

任建國說，他原本也想趕到西岸參加當地僑宴，但當地僑宴的餐券早已售罄，聽說西岸一張原價約200元美金，甚至有人喊出一張500元「求讓票」，還有人問「能否買不吃飯的站票」，想一睹韓國瑜的風采。

波士頓餐會的菜色以中式料理為主，還有一道包子，呼應韓國瑜的「土包子」話題，現場有大螢幕播放韓過往的公開談話，還有僑胞喊捐款2萬美金挺韓國瑜，造勢味十足。

高雄市長美東時間傍晚結束哈佛大學演講參訪後，偕妻子李佳芬到波士頓帝苑餐廳參加僑胞...
高雄市長美東時間傍晚結束哈佛大學演講參訪後，偕妻子李佳芬到波士頓帝苑餐廳參加僑胞歡迎宴會，現場席開72桌，僑胞自備海報、國旗，高喊「選總統」，韓還領唱中華民國國歌，現場宛如造勢大會。記者王慧瑛／攝影
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高雄市長美東時間傍晚結束哈佛大學演講參訪後，偕妻子李佳芬到波士頓帝苑餐廳參加僑胞歡迎宴會，現場席開72桌，僑胞自備海報、國旗，高喊「選總統」，韓還領唱中華民國國歌，現場宛如造勢大會。記者王慧瑛／攝影
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波士頓餐會的菜色以中式料理為主，還有一道包子，呼應韓國瑜的「土包子」話題。記者王...
波士頓餐會的菜色以中式料理為主，還有一道包子，呼應韓國瑜的「土包子」話題。記者王慧瑛／攝影
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韓國瑜

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