李登輝祕錄／李登輝再否認九二共識

2019-04-12 07:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



產經新聞今天刊出的「李登輝祕錄」標題為「併吞台灣的毒藥『沒有什麼九二共識』」，文中訪問李前總統回憶「九二共識」的經過，李登輝強烈否認，「本來就沒有什麼『九二共識』」。

內文提到，中國大陸方面不斷逼迫蔡英文總統接受九二共識，但是蔡政權否認九二共識的存在。一項重大的政治協議究竟是否存在不斷的爭辯讓人費解，有必要再次向當時的國家領導人進行確認。

九二共識究竟有？沒有？，當時的總統李登輝強烈否認，「本來就沒有什麼『九二共識』！」。

李登輝回憶，當時海基會董事長辜振甫在會談途中致電向他報告，「汪會長（海協會會長汪道涵）要求承認『一個中國』，該如何因應」；他指示「沒有必要同意」。不論九二年還是九三年，雙方都沒有達成協議。

但是，2000年總統大選時，李登輝支持的連戰在選戰中落敗，國民黨首次丟掉政權。李登輝表示，在失去政權的震撼中，陸委會主委蘇起突然的拋出了「九二共識」。對國民黨主張「一個中國」的「中國」是「中華民國」這樣單方面的解釋，也是建立在虛構上。