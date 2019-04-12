學者：若韓國瑜成為總統候選人 勢必要再去一趟美國

2019-04-12 03:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



國立中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿表示，韓國瑜是藍營問鼎總統大位的熱門人選，美國行對韓的政治聲望有加分作用，美國會把握這次機會對他「面談」，不僅國內，美方也會關注韓的一言一行。

張也提到，今年二二八連假，桃園市長鄭文燦率團出訪美國，當時有拜會洛杉磯市副市長Nina Hachigian（何契珍）等人，韓此行訪美也安排與Nina Hachigian（何契珍）碰面，藍綠直轄市長的「領頭羊」出國拚城市行銷，也累積個人政治能量

，雙方陣營暗中較勁，會面對象與規格也不免被外界拿來比較。

淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳說，韓國瑜這趟訪美是以高雄市長身分出訪，和美國學界、僑界互動，也行銷城市，和過往台灣政治人物訪美時，與美方官員、智庫做「政治面談」情況不同，此行是市長、市政層級交流，情況相對單純。

韓國瑜曾說，「九二共識」是兩岸互動一個很重要的定海神針，如果失去這個兩岸互動基礎會變得很迷亂，兩岸發展會變成不可測知，張認為，韓在兩岸關係議題的表達，應當會維持一貫立場，展現支持九二共識的信念。

張五岳也提到，若是未來韓一旦成為國民黨的總統候選人，勢必還要再去一趟美國，與美方有多接觸和理解，觸及國家、國際等更高層次議題。

文化大學廣告系主任鈕則勳說，韓國瑜的聲勢、聲量是目前藍營最大咖，一舉一動備受關注，韓赴美行程安排到哈佛、史丹福大學演講，行前對講稿下足功夫，要讓美方留下好印象，此行對韓國瑜來說相當重要。

平時快人快語的韓國瑜，對此行將會面誰等問題，態度顯得保守、保留，韓國瑜說，他出訪的心胸很開放的，就是「open minded」，只要行程能排進來，對方不嫌棄我們，也願意跟我們見面，都非常歡迎。