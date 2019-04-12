學者：考試委員只設三人 太毒了

立法院司法委員會昨初審通過綠委所提「考試院組織法」修正草案。記者鄭清元／攝影 分享 facebook

立法院司法委員會昨初審通過綠委所提「考試院組織法」修正草案，大幅減少考試委員名額並縮減任期。至於是否保留考試院院會、考試院員額，相關條文保留送黨團協商。是否有違憲之虞？學界看法不一。

政大法學院副教授廖元豪指出，若是精簡組織，確實可以討論調降委員人數，但不能喪失憲法賦予考試委員獨立行使職權的本意，「只設三人太毒了」，若民進黨不認同憲法本意，應該去修憲。

東吳大學法律系副教授胡博硯認為，憲法並未規定考試院應有的考委人數和任期，修法減少考委人數雖無違憲之虞，但若未來只剩三位考委，考試院的功能要如何進行，都需詳細釐清，也應備妥配套措施。

廖元豪指出，憲法賦予考試委員獨立行使職權，如果考委變成諮詢性質，不符憲法意旨，「很難想像，未來的考試院若僅設正、副院長加三名考試委員，憲法本意應不是如此」。如果民進黨不認同這樣的本意，應該去修憲。

東吳大學專任教授、考選部前部長董保城表示，憲法及憲法增條文並沒有規定考試委員人數，顯然授予立法機關有立法裁量權，不過委員從十九人砍到剩三人，他深感不妥且遺憾。

東吳法律系教授陳清秀也認為，考委人數過低不太妥當，會從合議制變成偏向首長制。