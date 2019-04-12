立院初審 考試委員砍到剩3人 禁赴陸兼職

2019-04-12 00:47 聯合報 記者鄭媁／台北報導



圖為考試院外觀。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook

立法院司法法制委員會昨初審通過「考試院組織法」修正草案，將現行十九名考試委員調降為三名，任期也由六年改為四年。並增訂考委不得赴中國大陸兼職，違者即喪失考委資格；針對是否保留考試院會，以及員額、施行日期等，相關條文皆保留送協商。

國民黨立委江啟臣認為，現在討論考試院組織法修法，實際上就是將考試院虛級化，若未來修法有違憲疑義，考試院要不要提出釋憲？如果國家面臨五權、三權爭議，應討論是否啟動修憲機制。

考試院秘書長李繼玄也表示，考試院對修法的態度是維持現狀，不應該用修法弱化憲法賦予考試院的職掌，未來將提出考試院的修法版本。

多數考試委員對此不願多談，指此時表示意見好像是為自己說話，不太合適。另有考委認為，只要不是違反憲法第八十八條的前提下，相關修法可以討論；現行的合議制各有利弊，但考委人數太少，對憲法明定的制度推動不利，尤其針對高政治性的議案，恐有不中立的情況。

為精簡組織、節省公帑，司委會昨併案審查民進黨立委段宜康、李俊俋及時代力量黨團等人提出的「考試院組織法」修正草案。初審條文明定，考試委員名額為三人，考試院長、副院長及考試委員任期為四年，總統應在人員任滿三個月前提名；具同一黨籍的委員，不得超過總額的二分之一。

至於是否取消考試院會，由於牽涉到考試院合議制或獨任制，相關條文遭保留；李繼玄表示，貿然刪除恐有違反憲法及相關增修條文之虞，導致考試委員無法行使憲法賦予的職權，建議維持現行條文。