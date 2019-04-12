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立院初審 考試委員砍到剩3人 禁赴陸兼職

2019-04-12 00:47聯合報 記者鄭媁／台北報導

圖為考試院外觀。 記者鄭清元／攝影
圖為考試院外觀。 記者鄭清元／攝影
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立法院司法法制委員會昨初審通過「考試院組織法」修正草案，將現行十九名考試委員調降為三名，任期也由六年改為四年。並增訂考委不得赴中國大陸兼職，違者即喪失考委資格；針對是否保留考試院會，以及員額、施行日期等，相關條文皆保留送協商。

國民黨立委江啟臣認為，現在討論考試院組織法修法，實際上就是將考試院虛級化，若未來修法有違憲疑義，考試院要不要提出釋憲？如果國家面臨五權、三權爭議，應討論是否啟動修憲機制。

考試院秘書長李繼玄也表示，考試院對修法的態度是維持現狀，不應該用修法弱化憲法賦予考試院的職掌，未來將提出考試院的修法版本。

多數考試委員對此不願多談，指此時表示意見好像是為自己說話，不太合適。另有考委認為，只要不是違反憲法第八十八條的前提下，相關修法可以討論；現行的合議制各有利弊，但考委人數太少，對憲法明定的制度推動不利，尤其針對高政治性的議案，恐有不中立的情況。

為精簡組織、節省公帑，司委會昨併案審查民進黨立委段宜康李俊俋時代力量黨團等人提出的「考試院組織法」修正草案。初審條文明定，考試委員名額為三人，考試院長、副院長及考試委員任期為四年，總統應在人員任滿三個月前提名；具同一黨籍的委員，不得超過總額的二分之一。

至於是否取消考試院會，由於牽涉到考試院合議制或獨任制，相關條文遭保留；李繼玄表示，貿然刪除恐有違反憲法及相關增修條文之虞，導致考試委員無法行使憲法賦予的職權，建議維持現行條文。

考試院時代力量修憲段宜康李俊俋

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