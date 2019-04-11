【即時短評】才飛一次 公投鳥籠又要關上了？

2019-04-11 22:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



為補正去年九合一選舉合併辦理公投所出現的缺失，行政院今天通過公投法修正草案。但所謂「補正」，也等於把部分已經鬆綁的規定又強固起來，原本被民進黨批判的「鳥籠」公投法，在一次試飛之後，又準備把「鳥籠」裝回去？

對於政院版公投法修正草案，行政院長蘇貞昌言簡意賅地提到3大重點：1，連署公投附身分證影本，杜絕偽造死人連署；2，公投可不在選舉日舉行，避免投票大排長龍 ；3，公投涉及人民權利義務，不能違反人權公約。

這3大修法方向雖可肯定，只是「魔鬼藏在細節裡」。首先，去年發生「死人連署」或虛偽連署等弊端，固然應該設法防杜，但連蘇貞昌也承認，當初會免去連署時需檢具身分證影本的規定，主要是因公投門檻非常高；2006年內政部為了便民才作的修正，如今又回復，不無走回頭路之嫌。

再者，政院版修正草案規定，連署人除了檢具身分證影本，還要提供聯絡電話，從保障個資漸成國民習慣的今日來看，已經不可思議，更別提身分證影本還有更多個人資訊，若被不當使用，恐怕還沒行使直接民權，就先面臨個資濫用危機。

姑不論個資外洩的法律風險該由誰承擔，民眾一想到僅是連署公投提案，就可能冒著重要個資外洩的危險，難保不會對連署卻步。如此一來，豈非無形中又提高公投成案的門檻？而把加強查驗連署人身分，搞成全民個資危機，難道符合比例原則？

至於公投可不在選舉日舉行，雖可避免合併投票大排長龍，但也可能因為分開投票，壓低了公投投票率；而該不該合併投票，全由中選會定奪，也很難避免政治操作。尤其，民進黨政府嘗了去年選舉合併公投的苦果，明年總統及立委選舉，與公投脫鉤幾乎已是「司馬昭之心」，也難脫修法的選舉考量。

像這種政治考量下的修法，其實處處可見。立法院司法及法制委員會今天初審通過考試院組織法修正草案，將現行十九名考試委員調降為三名，任期也由六年改成四年，正是「既沒辦法修憲，就修法讓你功能萎縮」的心態。