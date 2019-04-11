邱太三涉關說案 馬系蔡系監委聯手調查

2019-04-11 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



國安會諮詢委員邱太三因為涉及關說前桃園地檢署檢察長彭坤業，於4月2日請辭接受調查。今天（11日）傍晚，監察委員林雅鋒、王美玉、高涌誠聯名發出新聞稿表示，已經向監院申請，調查邱太三向彭坤業「陳情或請託」事件。

監院新聞稿指出，近日媒體報導，彭坤業接獲邱太三口頭陳情壢新醫院院長逃漏稅案後，指示促成認罪協商，引起社會關注。法務部指示台灣高檢署調查後，認為彭坤業對於陳情案件及請託關說之處理，似有違「行政院及所屬各機關處理人民陳情案件要點」，且未依「公務員廉政倫理規範」通知政風機構，其個案指揮監督權之行使，難認周延妥適。又該署公訴組主任檢察官蔡正傑，自行指示檢察官協助原承辦檢察官處理公訴蒞庭相關事務，衍生誤會，亦非妥適。

林雅鋒、王美玉、高涌誠指出，本案事涉司法風紀、人民對司法公正之信賴，及各地檢署進入協商程序有無一致性作法之問題。為了端正官箴，並建立完善之協商程序制度，已申請自動調查，以查明相關人員有無行政違失責任，及釐清協商程序制度面之問題。

三位提案的監委中，林雅鋒、王美玉是馬政府時代提名，高涌誠是蔡政府時代提名。在目前監院的政治生態下，「蔡系」與「馬系」監委雖非絕對壁壘分明，但彼此合作多半限於非政治性案件。此次聯名對邱太三的關說案進行調查，仍為本界監院所不多見。而在出身背景方面，林雅鋒與高涌誠皆出身法界，王美玉則是資深新聞人。