想要外派到哪裡？ 蔡英文：非洲

2019-04-11 21:01 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



蔡英文與第1屆完成海外實習的3位記者在台上進行自拍。（總統府提供） 分享 facebook 蔡英文想到非洲闖一闖！中央通訊社11日舉辦「我是海外特派員」活動記者會，邀請前一屆完成實習的記者們分享心得，而總統蔡英文也到場與記者們進行互動，當記者問如果蔡英文到海外實習，會想去哪裡，蔡英文笑回說，如果年輕一點，她會想到非洲去闖一闖。

中央社社長張瑞昌回憶2017年籌辦第1屆「海外特派員」活動時，完全是摸石過河，既沒有經驗又沒有預算，所幸有多個公私單位大力支持，讓中央社得以實現為年輕學子搭橋勇闖世界舞台的夢想。第2屆「我是海外特派員」如今也成功自去年11月展開，已有21所大學院校，3300多位師生報名參與。

總統蔡英文也來到活動現場，並與第1屆完成海外實習的3位記者與在台上進行問答。其中一名記者問說，如果蔡英文要到海外實習，會想去哪裡，蔡英文馬上笑回說，要看待遇跟薪水來決定，不過如果她年輕一點，會想到非洲去闖一闖，現在則比較想去東南亞國家看看，而如果年紀大一點，她覺得華盛頓是個很安全的地方。

另一名記者則要蔡英文分享當貓奴的心得，蔡英文回答，剛好前幾天，她突然覺得公文袋上有股怪味，當下還不以為意，結果隔天幕僚就說她的貓尿在公文袋上面，當下真是讓她好氣又好笑。

中央社第2屆海外特派員活動自去年11月展開，在校園巡迴講座結束後，11日起將舉辦培訓營，最後通過培訓的學員將再透過選拔進入中央社實習，而第二次海外實習計畫派駐地點，將新增德國柏林。

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