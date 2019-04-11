台北市政4年做好做滿？ 柯P：我是很想這樣子

2019-04-11 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



2020總統大選氣氛熱烈，被視為總統熱門人選之一的台北市長柯文哲，至今仍未鬆口是否有意參選。柯文哲今天下午赴議會進行施政報告時，也成為藍綠質詢焦點之一，對於是否願意承諾4年做好做滿？柯文哲直言，老實講，「我是很想這樣子啦」。

國民黨市議員鍾小平追問，所以是想選總統，又想做滿嗎？柯文哲則未正面回應，僅說，他也沒有基金，沒有募款，就是每天晃來晃去，「我覺得這樣子很好啊」，保持住這樣子很好。

鍾小平隨後在議場上請藍營議員徐巧芯，以「執筊」方式詢問柯文哲是否會在9月宣布參選？不料竟出現「聖筊」。對此，柯文哲則是笑回「不要不要…，我實在是怕你。」

對於是否參選2020的話題，柯文哲表示，有發生就一，沒有發生就零，統計對群體有意義，對個人沒有意義。至於是否覺得高雄市長韓國瑜會參選嗎？柯文哲說，不曉得，機會應該很高吧。

對於民進黨延後初選期程，柯文哲則說「我不知道他們在幹什麼」，「我實在是看不懂」，他們講好就好了。