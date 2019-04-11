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國防產業發展條例草案初審 曾犯這些罪嫌者限制參與

2019-04-11 17:13聯合報 記者洪哲政╱即時報導

立法院外交及國防委員會今天初審通過「國防產業發展條例草案」，內容規定，參與國防軍品研發的合格廠商負責人、代理人、受僱人或其他從業人員，曾犯或於僱用期間犯國家機密保護法、貪污治罪條例犯營業秘密法、國家安全法與陸海空軍刑法等各罪之一，經判處有期徒刑以上之刑確定，而未受緩刑宣告或未准易科罰金、易服社會勞動，且經廢止合格證明者，主管機關應限制其1年以上、5年以下不得再申請級別認證。

立法院外交及國防委員會中午初審通過的「國防產業發展條例草案」，內容律定國防廠商分級制度，經公正第三方評鑑國防廠商區分為甲級、乙級及丙級，所謂甲級指的通常是具有整合能力的系統商。國防產業廠商分級的7項標準包括：科技水準；經營規模及軍品研發、產製、維修經驗；創造國內產值及國內就業機會；產業、學術、研究機構合作及與外國廠商工業合作績效；與外國廠商從事研發、產製、維修合作績效及產品獲原廠認證之證明；誠信履行政府機關（構）契約紀錄；資通安全管理維護紀錄或稽核結果報告。

草案也明訂，列管軍品經二次開標後未能決標者，主管機關得會商其他主辦機關評估後核定改向國外採購辦理。上開評估應包含落實技術轉移，促成國內研發、產製及後勤支援。

但草案中被視為「飛彈外銷條款」，即主管機關及經濟部協助國內合格廠商取得國外原廠認證與進行產業合作及相互投資相關條款，因為尚有爭議，連同國防產業的支持及升級等項條文，多項均保留送院會協商處理。

初審通過的草案中規定，參與國防研發的合格廠商負責人、代理人、受僱人或其他從業人員，曾犯或於僱用期間犯國家機密保護法、貪污治罪條例犯營業秘密法、國家安全法與陸海空軍刑法等各罪之一，經判處有期徒刑以上之刑確定，而未受緩刑宣告或未准易科罰金、易服社會勞動，且經廢止合格證明者，主管機關應限制其1年以上5年以下不得再申請級別認證。而違反前項規定者，經判處有期徒刑以上確定未受緩刑宣告，或未或未准易科罰金、易服社會勞動者，主管機關得限制一定時間不得擔任其餘廠商負責人代理人、受僱人或其他從業人員。

國人自製的雲豹甲車。聯合報系資料照、記者胡經周／攝影
國人自製的雲豹甲車。聯合報系資料照、記者胡經周／攝影
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